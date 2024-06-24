Токаев переговорил по телефону с Путиным после терактов в Дагестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе телефонного разговора президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов в Дагестане.

Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, рассматривая их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

Стороны отметили важность продолжения тесного взаимодействия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также консолидации усилий в рамках авторитетных международных организаций.

Президенты также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития казахско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обсудили повестку дня предстоящего Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Теракты в Дагестане

Напомним, в воскресенье, 23 июня, группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте (Дагестан). В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала – там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

Сегодня утром сообщалось о 15 погибших. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 20. Пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов.

В Дагестане объявили трехдневный траур – траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев выражал соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане. Глава государства также предлагал содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Также сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отреагировали на террористические атаки в Дагестане.