Более 15 полицейских и несколько гражданских погибли в результате нападения террористов в Дагестане (видео)

Более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских стали жертвами терактов в Дагестане. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Нападения террористов произошли в Махачкале и Дербенте в ночь на 24 июня. Ситуацию прокомментировал глава региона.

"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - заявил Меликов.

Также, по его словам, погибли несколько гражданских лиц.

Он также заявил о ликвидации шести террористов.

Еще Меликов сообщил, что ситуация в настоящий момент контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами.

По информации РИА Новости, вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

Издание, ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет, сообщило о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале.

Корреспондентам агентства в силовых структурах также сообщили о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.