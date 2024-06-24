Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Более 15 полицейских и несколько гражданских погибли в результате нападения террористов в Дагестане (видео)

Опубликовано:

Мужчина держит автомат
Мужчина с автоматом. Иллюстративное фото: RollingEarth / Getty Images

Более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских стали жертвами терактов в Дагестане. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Нападения террористов произошли в Махачкале и Дербенте в ночь на 24 июня. Ситуацию прокомментировал глава региона.

"Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана", - заявил Меликов.

Также, по его словам, погибли несколько гражданских лиц.

Он также заявил о ликвидации шести террористов.

Еще Меликов сообщил, что ситуация в настоящий момент контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами.

По информации РИА Новости, вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

Издание, ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет, сообщило о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале.

Корреспондентам агентства в силовых структурах также сообщили о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122608-bolee-15-policeyskih-i-neskolko-grazhdanskih-pogibli-v-rezultate-napadeniya-terroristov-v-dagestane-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.