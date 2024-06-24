Отца подозреваемых в теракте в Дагестане исключили из "Единой России"

Секретаря "Единой России" в Дагестане исключили из партии и задержали - как сообщили российские СМИ, его сыновья могли участвовать в нападении на синагогу и церковь в республике.

"Президиум Регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии. Решение принято в соответствии с уставом - за дискредитирующие "Единую Россию" действия", - говорится в официальном Telegram-канале Дагестанского регионального отделения партии.

Магомед Омаров был задержан в Дагестане вчера, как сообщили источники РБК в силовых структурах. Информацию также подтвердили ряду российских СМИ. Его допрашивают. Сообщается, что двое его сыновей - предполагаемые боевики, напавшие на церковь и синагогу в Дагестане вчера. Как пишет издание, они были ликвидированы.

Как отметили в РБК, его страничка пропала с официального сайта Дагестанского отделения партии "Единая Россия".

Согласно информации на официальном сайте администрации МР "Сергокалинский район", Омаров Магомед Амирович родился 10 июля 1960 года. С 2007 по 2010 - депутат Народного собрания республики, с октября 2010 года - глава Сергокалинского района.

Является заслуженным экономистом Дагестана. Женат, воспитывает восьмерых сыновей.

Напомним, вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

По словам главы региона Сергея Меликова, более 15 полицейских и несколько гражданских погибли в результате нападения террористов.

В Дагестане объявили трехдневный траур - в эти дни на всей территории республики будут приспущены государственные флаги.

Сегодня утром пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане.