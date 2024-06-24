Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отца подозреваемых в теракте в Дагестане исключили из "Единой России"

Опубликовано:

Магомед Омаров
Магомед Омаров. Фото: sergokala.ru

Секретаря "Единой России" в Дагестане исключили из партии и задержали - как сообщили российские СМИ, его сыновья могли участвовать в нападении на синагогу и церковь в республике.

"Президиум Регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии. Решение принято в соответствии с уставом - за дискредитирующие "Единую Россию" действия", - говорится в официальном Telegram-канале Дагестанского регионального отделения партии.

Магомед Омаров был задержан в Дагестане вчера, как сообщили источники РБК в силовых структурах. Информацию также подтвердили ряду российских СМИ. Его допрашивают. Сообщается, что двое его сыновей - предполагаемые боевики, напавшие на церковь и синагогу в Дагестане вчера. Как пишет издание, они были ликвидированы.

Как отметили в РБК, его страничка пропала с официального сайта Дагестанского отделения партии "Единая Россия".

Согласно информации на официальном сайте администрации МР "Сергокалинский район", Омаров Магомед Амирович родился 10 июля 1960 года. С 2007 по 2010 - депутат Народного собрания республики, с октября 2010 года - глава Сергокалинского района.

Является заслуженным экономистом Дагестана. Женат, воспитывает восьмерых сыновей.

Напомним, вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину.

По словам главы региона Сергея Меликова, более 15 полицейских и несколько гражданских погибли в результате нападения террористов.

В Дагестане объявили трехдневный траур - в эти дни на всей территории республики будут приспущены государственные флаги.

Сегодня утром пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2122665-zaderzhan-sekretar-partii-edinaya-rossiya-v-dagestane-ego-synovey-zapodozrili-v-terakte/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.