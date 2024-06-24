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Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло

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Дагестан после теракта
ФСБ после теракта в Дербенте. Фото: National Antiterrorism Committee / Handout/Anadolu via Getty Images

Число погибших в результате терактов 23 июня в Дагестане выросло до 20, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал министерства здравоохранения Дагестана.

Число погибших в результате терактов 23 июня в Дагестане выросло до 20. Об этом заявила глава минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

"В результате произошедшего вчера в республике террористического акта в городе Махачкале и в городе Дербенте пострадало 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", - сказала Беляева.

По ее словам, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние семи раненых расценивается как тяжелое.

"Сегодня проведены телемедицинские консультации с федеральными центрами по профилю травм всех пациентов, находящихся на стационарном лечении. Принятие решений об эвакуации за пределы республики будет после повторного проведения телемедицинской консультации с выполнением назначенного дообследования пациентов. Часть пациентов будет переведена в ведомственные учреждения для дальнейшего продолжения лечения", - добавила Татьяна Беляева.

Ранее мы писали, что в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину. Сегодня утром сообщалось о 15 погибших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России в связи с событиями в Дагестане. Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

В Дагестане объявили трехдневный траур - траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов.

Также сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев отреагировали на террористические атаки в Дагестане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2123136-chislo-pogibshih-v-rezultate-teraktov-v-dagestane-vyroslo/

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