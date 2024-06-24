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Трехдневный траур объявили в Дагестане

Опубликовано:

Дом правительства Дагестана
Дом правительства Дагестана. Фото: t.me/melikov05

В Дагестане объявили трехдневный траур - траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов, говорится в его официальном Telegram-канале, передает NUR.KZ.

В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги.

Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Дагестана, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

️Правительству Дагестана поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, говорится в сообщении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2122635-trehdnevnyy-traur-obyavili-v-dagestane/

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