Трехдневный траур объявили в Дагестане

В Дагестане объявили трехдневный траур - траурными днями будут 24, 25 и 26 июня. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов, говорится в его официальном Telegram-канале, передает NUR.KZ.

В дни траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги.

Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Дагестана, отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

️Правительству Дагестана поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, говорится в сообщении.