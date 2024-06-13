Пашинян заявил, что не посетит Беларусь, пока Лукашенко президент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается посещать Беларусь, пока Александр Лукашенко является там президентом, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Беларусь, пока Александр Лукашенко занимает там пост президента.

"Я заявляю, что никогда не посещу Беларусь, пока президентом Беларуси является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Беларусь", - сказал он.

Пашинян добавил, что Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа".

Вместе с тем премьер Армении назвал выход из ОДКБ "логическим шагом".

"Следующим логичным шагом будет выход Армении из ОДКБ… когда это произойдет, мы решим сами. Возможно, через месяц, через год, через три года", - сказал Пашинян выступая в парламенте.

О том, что Армения выйдет из состава ОДКБ, Пашинян говорил на днях.

Напомним, в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

В ноябре прошлого года в Минске состоялся саммит ОДКБ, на котором никого из представителей Армении не было. Генсек Имангали Тасмагамбетов говорил, что в Армении не собираются выходить из состава Организации.

Тогда же Пашинян заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако он также заявил о том, что страна ищет новых партнеров.

22 февраля премьер Армении объявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. В Организации прокомментировали его заявление.

Добавим, что деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.