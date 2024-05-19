Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на аналог российского закона об "иностранных агентах"

Опубликовано:

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который парламент Грузии принял в трех чтениях. Она изначально обещала это сделать, но ее решения недостаточно, чтобы не допустить вступления в силу закона, который грузинская оппозиция и западные страны сравнивают с российским репрессивным законодательством об «иностранных агентах».

«Я наложила вето на „российский“ закон. Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и, тем самым, представляет собой препятствие на нашем европейском пути», — заявила президент.

По ее словам, сегодня же вето будет передано в парламент.

«Этот закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям….Этот закон должен быть отменен», — заявила президент.

У правящей партии «Грузинская мечта» достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето Зурабишвили.

Суть закона

14 мая грузинский парламент принял в третьем и окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект в третьем чтении поддержали 84 депутата. Тридцать проголосовали против.

Закон спровоцировал многотысячные протесты и беспрецедентную критику в адрес властей Грузии со стороны западных партнеров.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы».

Им надо будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве «проводника» или не подаст декларацию, грозит штраф в размере 25 тыс. лари (около 9,5 тыс. долларов).

В оппозиционной фракции «Единое национальное движение» после принятия закона заявили, что начнут бойкот работы парламента.

Такое же решение приняли и депутаты «Лело для Грузии».

Протесты

Обсуждение в парламенте проходило на фоне массовых протестов в центре Тбилиси, которые нередко заканчивались столкновениями митингующих с полицией и задержаниями.

По мнению оппозиции, законопоект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах», и принятие закона грозит обернуться российским сценарием — стигматизацией и прекращением работы независимых организаций и СМИ, которые выступают с критикой властей.

При этом противники закона видят в нем угрозу не только свободе слова и гражданскому обществу, но и евроинтеграции Грузии, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС всего полгода назад.

Цель вступления в Евросоюз зафиксирована в грузинской конституции. Представители Евросоюза заявляют, что закон об «иностранном влиянии» ставит под вопрос достижение этой цели.

Кремль отрицает, что он каким-то образом вдохновил грузинское правительство на написание этого закона.

В партии «Грузинская мечта» настаивают, что образцом для закона был не российский, а американский закон FARA 1938 года (то же самое говорят о своих законах представители российских властей).

Что будет дальше

По Конституции Грузии у Зурабишвили после получение принятого закона было две недели на то, чтобы его подписать или наложить на него вето и вернуть парламенту. Президент использовала право вето до истечения этого срока. Она с самого начала выступала с критикой этого законопроекта и говорила, что наложит на него вето.

При этом она говорила, что не будет участвовать в играх и манипуляциях правящей партии в ответ на заявления представителей властей о возможности согласования вопросов в связи с законопроектом с западными партнерами в рамках президентского вето.

По ее словам, правящая партия может отозвать этот закон, вернуть на второе чтение или перенести срок его задействования на 1 ноября, после проведения в Грузии парламентских выборов.

«Тот, кто придет к власти, решит, является ли этот закон российским, копией каких-то других законов или нет. Во всяком случае, не надейтесь, что я войду в эту игру, чтобы как-то облагородить этот закон. Нет! Он является российским, останется российским, и вы, к сожалению, тоже с этим законом», — заявила она, обращаясь к властям, в преддверии рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

После того как Зурабишвили переправит закон парламенту, депутаты проголосуют за замечания президента, а в случае их отклонения — за первоначальный закон.

Преодолеть президентское вето правящей партии не будет сложно. Для этого достаточно поддержки 76 депутатов, тогда как в парламентском большинстве сегодня 83 парламентария.

После этого Зурабишвили снова не может воспользоваться правом вето.

В случае, если она не подписывает закон, его подпишет председатель парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2103083-prezident-gruzii-salome-zurabishvili-nalozhila-veto-na-analog-rossiyskogo-zakona-ob-inostrannyh-agentah/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Репортаж Би-би-си из Харьковской области: линии обороны Украины растягиваются, российские войска наступают Раненый премьер Словакии Роберт Фицо пришел в сознание. С ним говорил избранный президент Во Франции идет облава на преступников, которые расстреляли тюремный фургон и освободили заключенного
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.