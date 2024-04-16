На акции против "закона об иноагентах" в Тбилиси задержали 14 человек. В парламенте произошла драка

МВД Грузии сообщило о задержании за административные правонарушения 14 участников акции в Тбилиси против «закона об иноагентах», который обсуждает грузинский парламент.

В ведомстве также утверждают, что в результате действий участников акции пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.

На акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» возле здания парламента на проспекте Руставели в понедельник собрались тысячи людей.

Законопроект был повторно внесен на рассмотрение правящей партией «Грузинская мечта» спустя год после массовых протестов, которые тогда вынудили власти отозвать документ.

Комитет по юридическим вопросам в понедельник одобрил законопроект в первом чтении.

В ходе обсуждения между оппозиционным депутатом от партии «Граждане» Александром Элисашвили и секретарем «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе произошла драка.

Элисашвили набросился на оппонента и ударил его по голове, когда он с трибуны отвечал на вопросы депутатов.

После этого в драку включились другие депутаты. В итоге прямую трансляцию на сайте парламента прервали, а Элисашвили вывели из зала.

Во вторник возле парламента планируется новая акция протеста, она начнется в полдень по местному времени.