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Новости русской службы Би-би-си

На акции против "закона об иноагентах" в Тбилиси задержали 14 человек. В парламенте произошла драка

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Протестующие люди на улице с флагами Грузии
Протесты в Грузии. Фото: Vano Shlamov/AFP/ Getty Images

МВД Грузии сообщило о задержании за административные правонарушения 14 участников акции в Тбилиси против «закона об иноагентах», который обсуждает грузинский парламент.

В ведомстве также утверждают, что в результате действий участников акции пострадал один полицейский, ему потребовалась медицинская помощь.

На акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» возле здания парламента на проспекте Руставели в понедельник собрались тысячи людей.

Законопроект был повторно внесен на рассмотрение правящей партией «Грузинская мечта» спустя год после массовых протестов, которые тогда вынудили власти отозвать документ.

Комитет по юридическим вопросам в понедельник одобрил законопроект в первом чтении.

В ходе обсуждения между оппозиционным депутатом от партии «Граждане» Александром Элисашвили и секретарем «Грузинской мечты» Мамукой Мдинарадзе произошла драка.

Элисашвили набросился на оппонента и ударил его по голове, когда он с трибуны отвечал на вопросы депутатов.

После этого в драку включились другие депутаты. В итоге прямую трансляцию на сайте парламента прервали, а Элисашвили вывели из зала.

Во вторник возле парламента планируется новая акция протеста, она начнется в полдень по местному времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2085389-na-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentah-v-tbilisi-zaderzhali-14-chelovek-v-parlamente-proizoshla-draka/

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