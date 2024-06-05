Кадыров назначил своего племянника министром транспорта Чечни
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Адам Черхигов - сын сестры Рамзана Кадырова - был назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Об этом сообщил сам Кадыров в Telegram, передает NUR.KZ.
"Несмотря на молодой возраст, он [Адам] обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач", — написал глава Чечни.
Ранее министерство транспорта и связи региона возглавлял Рамзан Черхигов. Адам Черхигов до назначения на новую должность был председателем комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.
РБК уточняет, что Адам Черхигов — сын Зарган Кадыровой, сестры главы республики, и Адама Черхигова. Рамзану Кадырову Адам Черхигов приходится племянником.
Напомним, ранее стало известно, что старшего сына Рамзана Кадырова 18-летнего Ахмата назначили министром спорта Чечни. С февраля он был министром по делам молодежи, до этого занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту. Кадыров-младший также был председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2112306-kadyrov-naznachil-svoego-plemyannika-ministrom-transporta-chechni/