Кадыров назначил своего племянника министром транспорта Чечни

Адам Черхигов - сын сестры Рамзана Кадырова - был назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни. Об этом сообщил сам Кадыров в Telegram, передает NUR.KZ.

"Несмотря на молодой возраст, он [Адам] обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач", — написал глава Чечни.

Ранее министерство транспорта и связи региона возглавлял Рамзан Черхигов. Адам Черхигов до назначения на новую должность был председателем комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.

РБК уточняет, что Адам Черхигов — сын Зарган Кадыровой, сестры главы республики, и Адама Черхигова. Рамзану Кадырову Адам Черхигов приходится племянником.

Напомним, ранее стало известно, что старшего сына Рамзана Кадырова 18-летнего Ахмата назначили министром спорта Чечни. С февраля он был министром по делам молодежи, до этого занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту. Кадыров-младший также был председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.