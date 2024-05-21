18-летний сын Кадырова получил новую должность в правительстве Чечни
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В кабинете министров Чеченской Республики произошли изменения: 18-летний Ахмат Кадыров занял пост министра по физической культуре и спорту, передает NUR.KZ.
О кадровых изменениях сообщил сам глава Чечни – Рамзан Кадыров.
"Друзья! В органах муниципальной и исполнительной власти Чеченской Республики произведены кадровые изменения. Об этом в ходе заседания кабинета министров объявил дорогой брат, исполняющий обязанности председателя правительства ЧР Иса Тумхаджиев.
Так, на должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров…", – написал в Telegram глава Чеченской Республики, далее перечисляя людей, также получивших должности в региональном правительстве.
Отметим, что ранее 18-летний сын Кадырова занимал должность министра по делам молодежи в Чечне.
Ранее во вторник стало известно, что в Чечне сложил полномочия глава правительства Муслим Хучиев. Сообщалось, что это связано с переходом на другую работу.
Дети Кадырова в политике
Ахмат Кадыров не единственный ребенок в семье Кадыровых, имеющий высокую должность в госорганах Чечни.
Так, 24-летняя сестра Ахмата – Хадижат – занимает с февраля этого года должность заместителя руководителя администрации главы Чечни.
А 25-летняя Айшат Кадырова до отставки Хучиева занимала пост заместителя главы чеченского правительства. Ей же довелось побывать в должности министра культуры Чечни.
Не менее известен и 16-летний сын Кадырова Адам. Сейчас он возглавляет отдел обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. В декабре юного Адама даже застали за охраной своего отца. В том же году Адам Кадыров курировал батальон Минобороны России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104683-18-letniy-syn-kadyrova-poluchil-novuyu-dolzhnost-v-pravitelstve-chechni/