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18-летний сын Кадырова получил новую должность в правительстве Чечни

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Магомед Даудов и Ахмат Кадыров
Магомед Даудов и Ахмат Кадыров. Фото: t.me/MDaudov_95

В кабинете министров Чеченской Республики произошли изменения: 18-летний Ахмат Кадыров занял пост министра по физической культуре и спорту, передает NUR.KZ.

О кадровых изменениях сообщил сам глава Чечни – Рамзан Кадыров.

"Друзья! В органах муниципальной и исполнительной власти Чеченской Республики произведены кадровые изменения. Об этом в ходе заседания кабинета министров объявил дорогой брат, исполняющий обязанности председателя правительства ЧР Иса Тумхаджиев.

Так, на должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров…", – написал в Telegram глава Чеченской Республики, далее перечисляя людей, также получивших должности в региональном правительстве.

Отметим, что ранее 18-летний сын Кадырова занимал должность министра по делам молодежи в Чечне.

Ранее во вторник стало известно, что в Чечне сложил полномочия глава правительства Муслим Хучиев. Сообщалось, что это связано с переходом на другую работу.

Дети Кадырова в политике

Ахмат Кадыров не единственный ребенок в семье Кадыровых, имеющий высокую должность в госорганах Чечни.

Так, 24-летняя сестра Ахмата – Хадижат – занимает с февраля этого года должность заместителя руководителя администрации главы Чечни.

А 25-летняя Айшат Кадырова до отставки Хучиева занимала пост заместителя главы чеченского правительства. Ей же довелось побывать в должности министра культуры Чечни.

Не менее известен и 16-летний сын Кадырова Адам. Сейчас он возглавляет отдел обеспечения безопасности главы Чеченской Республики. В декабре юного Адама даже застали за охраной своего отца. В том же году Адам Кадыров курировал батальон Минобороны России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2104683-18-letniy-syn-kadyrova-poluchil-novuyu-dolzhnost-v-pravitelstve-chechni/

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