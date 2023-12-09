16-летнего сына Кадырова застали за охраной своего отца (видео)

В Сети появилось видео, на котором 16-летний сын Рамзана Кадырова сопровождает отца в качестве сотрудника службы безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на NEWS.ru.

Соответствующее видео издание разместило в своем Telegram-канале.

На нем можно увидеть, как глава Чечни в окружении нескольких людей в деловых костюмах разгуливает по холлу некоего здания.

Кадырова в этот момент сопровождает его 16-летний сын Адам – он одет в униформу сотрудника службы безопасности, ботинки и темные очки. На груди у него красуется именной бейдж.

Издание предполагает, что кадры были сняты в ОАЭ – во время визита туда Владимира Путина.

Напомним, в начале прошлого месяца Адам возглавил службу безопасности руководителя Чеченской Республики.

Сыновья Рамзана Кадырова и их регалии

В прошлом месяце трех сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат, которому недавно исполнилось 18, был назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Но больше остальных наградами и должностями отметился 16-летний Адам.

В начале октября ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель – вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия". Кроме того, он получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" и удостоился ордена "Трудовая доблесть России" и медали "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени. А на прошлой неделе стало известно, что Адам будет курировать батальон Минобороны России.

Отдельно стоит упомянуть случай, после которого Адам и получил признание на родине.

Инцидент с Адамом Кадыровым

Как пишет URA.RU, 26 сентября Рамзан Кадыров разместил ролик, на котором его сын Адам избивает 19-летнего россиянина Никиту Журавеля. Парень обвинялся в сожжении Корана.

При этом сам глава Чечни утверждал, что его сын поступил правильно. Однако спустя время Кадыров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным.

Поступком 15-летнего Кадырова возмутился депутат из Татарстана Азат Хамаев.

"В каком правовом поле мы сегодня живем? Например, глава одного из субъектов Российской Федерации присваивает сыну звание героя за избиение человека! А потом говорит, что его сын – герой всех мусульман", – заявил Хамаев во время заседания республиканского парламента.

Позже депутат извинился за сказанные им слова. Высказывание Хамаева также комментировал и глава Татарстана Рустам Минниханов – он отметил, что слова депутата не имеют никакого отношения к позиции мусульман в республике.