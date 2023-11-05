Скандально известного 15-летнего сына Кадырова назначили на "важную должность"

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова – 15-летнего Адама – назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца. Его уже поздравили несколько чеченских чиновников, однако саму должность не назвали.

Так, в Telegram-канале министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева появился пост с поздравлением.

"От всей души поздравляю моего дорогого брата Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР!

Адам проявил себя как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию! В своем юном возрасте он несколько раз побывал в зоне СВО! Все знают о его храбром нраве и сильном характере!" – говорится в сообщении.

Также подобная публикация появилась в Telegram-канале депутата Госдумы РФ от Чечни и двоюродного брата Рамзана Кадырова Адама Делимханова.

"С большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника (...) Адама Рамзановича Кадырова с назначением на ответственную должность в службу безопасности главы ЧР", – написал он.

При этом, по словам Делимханова, назначение Кадырова-младшего на такую должность "является абсолютно закономерным".

Чем известен Адам Кадыров?

Отметим, что в последнее время в России активно обсуждался поступок Адама Кадырова в отношении подозреваемого в сожжении Корана 19-летнего Никиты Журавеля. Как пишет URA.RU, 26 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, где Адам избивает Журавеля.

При этом сам глава Чечни заявил, что его сын поступил правильно. Однако спустя время Кадыров в беседе с журналисткой Ксенией Собчак заявил, что его сын готов понести наказание, если суд признает его виновным.

Поступком 15-летнего Кадырова возмутился депутат из Татарстана Азат Хамаев.

"В каком правовом поле мы сегодня живем? Например, глава одного из субъектов Российской Федерации присваивает сыну звание героя за избиение человека! А потом говорит, что его сын – герой всех мусульман", – заявил Хамаев во время заседания республиканского парламента.

Позже депутат извинился за сказанные им слова. Высказывание Хамаева также комментировал и сам глава Татарстана Рустам Минниханов – он отметил, что слова депутата не имеют никакого отношения к позиции мусульман в республике.

При этом в начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Также около года назад глава Чечни публиковал в Telegram пост, где писал, что его сыновья Адам и Ахмат поедут в зону военных действий на территории Украины. По его словам, они "будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

До этого Адам, будучи увлеченным боксом, запомнился несколькими необычными поединками на ринге. В одном из них, к примеру, противник не нанес ему ни одного удара, а в другом – рефери преждевременно прерывал бой и объявлял у противника нокдаун.

А в 2019 году сын главы Чечни сыграл одну из ролей в турецком сериале "Воскресший Эртугрул".