Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни
Опубликовано:
Вторая дочь Рамзана Каыдрова Хадижат Кадырова заняла должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Назначить Кадырову на этот пост предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.
По его словам, Хадижат уже добилась успеха на предыдущем месте работы - она три года возглавляла департамент дошкольного образования Грозного - и при работе с общественными организациями.
На новой должности дочь Кадырова будет курировать работу правительства по взаимодействию с социальным блоком.
Рамзан Кадыров одобрил предложение и пожелал дочери успехов.
По данным издания, Хадижат Кадырова — вторая по старшинству дочь Рамзана Кадырова. СМИ пишут, что ей 24 года.
До работы в департаменте дошкольного образования девушка была заведующей детским садом.
Хадижат награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" и орденом имени Ахмата Кадырова.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что старшая дочь Кадырова Айшат, занимавшая пост министра культуры Чечни, будет назначена на должность заместителя главы правительства. Ей 25 лет.
Айшат, как и Хадижат, имеет государственные награды. В 2021 году ее наградили медалью "За защиту прав человека", а в 2020-м - медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".
Тогда же СМИ писали, что еще одна дочь Кадырова - Хутмат - является заместителем руководителя секретариата главы Чечни и куратором сферы здравоохранения республики.
Кадыров объяснял назначение родственников на должности словами "кому доверяю, того и назначаю".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058562-vtoraya-doch-kadyrova-zanyala-vysokiy-post-v-pravitelstve-chechni/