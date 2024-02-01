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Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни

Опубликовано:

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Вторая дочь Рамзана Каыдрова Хадижат Кадырова заняла должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Назначить Кадырову на этот пост предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

По его словам, Хадижат уже добилась успеха на предыдущем месте работы - она три года возглавляла департамент дошкольного образования Грозного - и при работе с общественными организациями.

На новой должности дочь Кадырова будет курировать работу правительства по взаимодействию с социальным блоком.

Рамзан Кадыров одобрил предложение и пожелал дочери успехов.

По данным издания, Хадижат Кадырова — вторая по старшинству дочь Рамзана Кадырова. СМИ пишут, что ей 24 года.

До работы в департаменте дошкольного образования девушка была заведующей детским садом.

Хадижат награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" и орденом имени Ахмата Кадырова.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что старшая дочь Кадырова Айшат, занимавшая пост министра культуры Чечни, будет назначена на должность заместителя главы правительства. Ей 25 лет.

Айшат, как и Хадижат, имеет государственные награды. В 2021 году ее наградили медалью "За защиту прав человека", а в 2020-м - медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

Тогда же СМИ писали, что еще одна дочь Кадырова - Хутмат - является заместителем руководителя секретариата главы Чечни и куратором сферы здравоохранения республики.

Кадыров объяснял назначение родственников на должности словами "кому доверяю, того и назначаю".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058562-vtoraya-doch-kadyrova-zanyala-vysokiy-post-v-pravitelstve-chechni/

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