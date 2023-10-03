Дочь Кадырова станет заместителем главы правительства Чечни

24-летняя дочь Рамзана Кадырова, занимавшая пост министра культуры Чечни, будет назначена на должность заместителя главы правительства республики. Об этом заявил сам Кадыров, передает NUR.KZ.

Как написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, 2 октября он провел расширенное совещание в правительстве и заслушал доклады председателя правительства ЧР Муслима Хучиева и председателя парламента ЧР Магомеда Даудова.

"В ходе совещания Муслим Магомедович внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры ЧР, на должность заместителя председателя правительства ЧР по социальному блоку.

Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", - заявил Кадыров.

Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. Окончила Чеченский государственный университет.

С 2016 года Кадырова возглавляла модный дом Firdaws, а в сентябре 2020 года ее назначили на пост первого замминистра культуры Чечни.

В октябре 2021 года Айшат заняла пост министра культуры. На тот момент ей было 22 года.

В декабре того же года Айшат наградили медалью "За защиту прав человека". К слову, это не первая ее государственная награда - в 2020 году Айшат была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

РБК пишет, что в органах власти Чечни работают и другие дети Кадырова.

Так, его дочь Хадижат (Карина) возглавляет департамент дошкольного образования Грозного. Еще одна дочь Кадырова - Хутмат - является заместителем руководителя секретариата главы Чечни и куратором сферы здравоохранения республики. Кадыров объяснял назначение родственников на должности словами "кому доверяю, того и назначаю".