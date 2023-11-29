Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

16-летний сын Кадырова будет курировать батальон Минобороны России

Опубликовано:

Адам Кадыров и Адам Делимханов
Адам Кадыров и Адам Делимханов. Фото: t.me/s/adelimkhanov_95

16-летний сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, Адам, назначен куратором батальона имени Шейха Мансура. Подразделение входит в состав Минобороны РФ.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем официальном Telegram-канале.

"Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа", - написал депутат.

Делимханов считает, что Адам Кадыров выполнит все поставленные задачи в статусе куратора батальона имени Шейха Мансура. По его словам, у молодого человека есть все необходимые для этого навыки.

Парламентарий также добавил, что Кадырову-младшему вручили звезду под номером 2 данного батальона, звезда под номером 1 ранее была вручена главе ЧР Рамзану Кадырову.

Отметим, что на днях, 24 ноября, Адаму Кадырову исполнилось 16 лет.

Сыновья Рамзана Кадырова и их награды

Не так давно трех сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Старший сын Рамзана Кадырова был назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Ахмату Кадырову, отметим, недавно исполнилось 18 лет.

Также за последние несколько месяцев рядом госнаград отметился 16-летний сын Рамзана Кадырова Адам.

В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель - вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Еще не достигшего совершеннолетия Адама назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца.

Кроме того, он получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Еще Адам удостоился ордена "Трудовая доблесть России" и медали "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048104-16-letniy-syn-kadyrova-budet-kurirovat-batalyon-minoborony-rossii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.