16-летний сын Кадырова будет курировать батальон Минобороны России

16-летний сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, Адам, назначен куратором батальона имени Шейха Мансура. Подразделение входит в состав Минобороны РФ.

Об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем официальном Telegram-канале.

"Это назначение стало закономерным результатом значительных заслуг Адама в деле отстаивания религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа", - написал депутат.

Делимханов считает, что Адам Кадыров выполнит все поставленные задачи в статусе куратора батальона имени Шейха Мансура. По его словам, у молодого человека есть все необходимые для этого навыки.

Парламентарий также добавил, что Кадырову-младшему вручили звезду под номером 2 данного батальона, звезда под номером 1 ранее была вручена главе ЧР Рамзану Кадырову.

Отметим, что на днях, 24 ноября, Адаму Кадырову исполнилось 16 лет.

Сыновья Рамзана Кадырова и их награды

Не так давно трех сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Старший сын Рамзана Кадырова был назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. Ахмату Кадырову, отметим, недавно исполнилось 18 лет.

Также за последние несколько месяцев рядом госнаград отметился 16-летний сын Рамзана Кадырова Адам.

В начале октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а через несколько недель - вручили орден "Дуслык" за "значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия".

Еще не достигшего совершеннолетия Адама назначили на "важную должность" в Службе безопасности отца.

Кроме того, он получил орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Еще Адам удостоился ордена "Трудовая доблесть России" и медали "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.