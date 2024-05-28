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Еще одного высокопоставленного чиновника Минобороны России собираются судить

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Решетка с замком и полицейский
Решетка. Иллюстративное фото: pexels.com

В России ранее арестовали высокопоставленного работника Министерства обороны. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями - свою вину он не признал, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Недавно суд Москвы арестовал Владимира Вертелецкого - начальника управления департамента Минобороны России. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями - в 2022 году, по версии следствия, он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту.

Изданию в правоохранительных органах сообщили, что Вертелецкий на следственных действиях вину не признал.

Массовые задержания чиновников Минобороны РФ

Напомним, 23 апреля в России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В Следкоме сообщили, что он задержан по делу о взятке. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. Вместе с Ивановым на два месяца был арестован еще один фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин, знакомый замминистра. Его также отправили под стражу до 23 июня.

Позже, в мае, уголовное дело возбудили в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.

"По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8 управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу", - рассказали в российском Следкоме.

Позже стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова - его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Попов участвовал в войне в Украине, а в прошлом году был отстранен от должности.

Через два дня арестовали начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина - его же подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Также напомним, что Владимир Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны России и назначил его секретарем Совета безопасности. Преемником Шойгу стал Андрей Белоусов.

О массовых задержаниях высказывался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков - по его словам, это последовательная борьба с коррупцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2108193-eshche-odnogo-vysokopostavlennogo-chinovnika-minoborony-rossii-sobirayutsya-sudit/

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