"Это необходимость": Эрдоган выступил за разработку новой Конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за разработку новой Конституции Турции. По его словам, изменения необходимы для движения вперед, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может двигаться дальше при нынешней Конституции. Новый основной закон стал необходимостью.

"Мы выражаем потребность Турции в либертарианской конституции. Сегодня я хотел бы прояснить некоторые моменты: Конституция находится на вершине иерархии норм. Это общественный договор. Это письменный документ.

Если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все наши конституции были созданы по директивам опеки и навязаны народу. Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней Конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом", - сказал Эрдоган.

Лидер Турции призвал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. По его словам, нынешняя конституция Турции не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.

Согласно информации Британской энциклопедии, действующая Конституция Турции была принята на национальном референдуме в 1982 году. С тех пор в нее несколько раз вносились поправки.

Референдум о последних поправках прошел в 2017 году. Данные поправки расширили полномочия президента Турции.

Напомним, в мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помиловал семерых генералов, отбывавших пожизненное заключение в связи с неудавшимся военным переворотом 1997 года.

За несколько дней до этого президент Турции провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника о подготовке к перевороту.

Соратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских.

Эта новость вызвала ажиотаж среди граждан Турции.

При этом 31 марта в Турции прошли выбор глав местных муниципалитетов. Согласно результатам голосования, впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую партию.

Год назад, 14 мая 2023 года, в Турции состоялся первый тур выборов президента. Для победы одному из трех кандидатов нужно было набрать более 50% голосов избирателей, однако сделать это им не удалось.

28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента. 3 июня 2023 он официально вступил в должность.