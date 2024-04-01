Партия Эрдогана проиграла оппозиции на местных выборах в Турции впервые за 20 лет

В Турции вчера, 31 марта, прошли выборы глав местных муниципалитетов. Согласно результатам голосования, впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую партию.

По данным РИА Новости, на вчерашних муниципальных выборах оппозиционная Республиканская народная партия Турции впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития.

Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.

"К сожалению, после победы на выборах в мае 2023 года, на муниципальных выборах спустя девять месяцев мы не смогли достичь желаемых результатов", – сказал Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на первом выступлении после голосования.

Он добавил, что правящая партия проведет анализ итогов выборов, которые показывают упущения на местах.

При этом, по данным агентства Anadolu, голоса распределились так:

Республиканская народная партия (CHP): 37,76%;

Партия справедливости и развития (AK Parti): 35,48%;

Партия нового благоденствия (YRP): 6,19%;

Партия народного равенства и демократии (DEM Parti): 5,70%.

Отмечается, что всего в выборах приняли участие кандидаты от 34 политических партий, в том числе возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей Партии справедливости и развития (ПСР), а также независимые кандидаты.

Ранее о ситуации с выборами в Турции подробно рассказывали корреспонденты Русской службы Би-би-си. Отмечалось, что выборы прошли "на фоне бушующей инфляции и масштабной девальвации турецкой лиры, и неопределенности".