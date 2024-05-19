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Эрдоган помиловал участников неудавшегося военного переворота

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Ciftci/Anadolu/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помиловал семерых генералов, отбывавших пожизненное заключение в связи с неудавшимся военным переворотом 1997 года, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как указано в соответствующих указах, решение было обосновано преклонным возрастом осужденных и их состоянием здоровья.

Накануне указы о помиловании генералов были опубликованы в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), успешно выступившая на коммунальных выборах в конце марта, добивалась в течение ряда лет освобождения участников провалившегося путча. Председатель партии Озгюр Озель написал в соцсети X, что решение о помиловании было "запоздалым", но "справедливым".

Указывается, что один из помилованных генералов - Чевик Бир, - который сыграл ключевую роль в подготовке путча, уже находился на свободе по состоянию здоровья.

Ранее президент Турции провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника о подготовке к перевороту. О вероятности госпереворота Эрдогана предупредил лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели.

31 марта в Турции прошли выборы глав местных муниципалитетов. Согласно результатам голосования, впервые за 20 лет оппозиция обошла правящую партию. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2103116-erdogan-pomiloval-uchastnikov-neudavshegosya-voennogo-perevorota/

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