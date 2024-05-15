В Турции заявили о готовящемся перевороте: Эрдоган провел экстренное совещание

Президент Турции провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника о подготовке к перевороту, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на турецкие СМИ, о вероятности госпереворота Эрдогана предупредил лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели.

Отмечается, что все началось с того, что в Анкаре уволили ряд сотрудников полиции Управления безопасности. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан", в домах уволенных полицейских прошли обыски.

Эта новость вызвала ажиотаж среди граждан Турции.

Соратник Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Бахчели, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.

После этого, как сообщают турецкие СМИ, Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.

Ожидается, что сегодня Эрдоган выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.

Как уточняет РБК, в 2016 году в Турции произошла попытка государственного переворота, которая была подавлена уже спустя несколько часов.

В результате столкновений по всей стране погибли 241 человек и более 2 тыс. получили ранения.

По подозрению в организации путча и причастности к нему в Турции были арестованы более 40 тыс. человек. Режим чрезвычайного положения был введен в стране на несколько месяцев.