Эрдоган официально вступил в должность президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Chris McGrath / Getty Images

Торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в субботу, 3 июня, в здании турецкого парламента в Анкаре.

В числе участников церемонии инаугурации, представители 78 стран мира, в числе которых более 20 глав государств и правительств, пишет издание "Анадолу".

Временный председатель парламента Турции Девлет Бахчели передал главе государства документ, свидетельствующий о победе на выборах президента.

Затем Эрдоган зачитал текст присяги народу Турции.

Сообщается, что после церемонии инаугурации Эрдоган возложит венок к Мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

После программа торжественных мероприятий продолжится в Президентском комплексе, где Эрдоган примет поздравления.

Затем турецкий лидер проследует в резиденцию Чанкая, где будет дан официальный обед в честь высокопоставленных гостей.

А последним пунктом мероприятий станет брифинг, где переизбранный президент Турции объявит состав нового правительства страны.

Выборы в Турции

Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Для победы одному из трех кандидатов нужно было набрать более 50% голосов избирателей, однако сделать это им не удалось.

На следующий день Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов. По правилам второй тур выборов проходит спустя две недели после первого.

Во второй тур прошли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Согласно окончательным результатам первого тура голосования, Эрдоган набрал 49,24% голосов (26 млн 86 тыс. 102 голоса), Кылычдароглу – 45,07% (23 млн 873 тыс. 749 голосов).

28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента.

Отметим, что сегодня в Анкару на инаугурацию Эрдогана прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее его поездку анонсировала пресс-служба главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023259-erdogan-prinyal-prisyagu-v-velikom-natsionalnom-sobranii-turtsii/