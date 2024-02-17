18-летний сын Кадырова стал министром и получил высшую награду Чеченской Республики

Ахмату Кадырову-младшему вручили орден и назначили на высокую должность - 18-летний сын главы Чечни стал министром по делам молодежи республики.

Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов поздравляя его с вручением ордена Кадырова. Пост чеченский политик опубликовал в своем Telegram-канале.

"Поздравляю моего дорогого племянника министра Чеченской Республики по делам молодёжи Ахмата Кадырова с присвоением ордена Кадырова! Я с удовольствием вручил ему высшую награду Чеченской Республики сегодня в ходе церемонии открытия спортивного фестиваля "Техноспорт Первых", - написал Даудов.

Отметим, в ноябре 2023 года старший сын Рамзана Кадырова был назначен на должность первого замминистра Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. В том же месяце Ахмату Кадырову исполнилось 18 лет.

До этого троих сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни "Даймехкан Сий".

Также недавно младший сын Рамзана Кадырова - Адам получил ряд госнаград.

В начале этого месяца вторая дочь Рамзана Кадырова Хадижат Кадырова заняла должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики.