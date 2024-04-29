"Европейцы не пойдут умирать за Донбасс": в ЕС высказались о поддержке Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа будет поддерживать Украину до окончания боевых действий, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вспомнил, как в январе 2022 года встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Власти страны, готовясь в тот момент к нападению России, спросили Борреля, будет ли Европа помогать оружием или же призовет их сдаться.

Тогда глава дипломатии не смог ответить на вопрос. Однако сейчас, по его словам, Европа поддерживает Украину с самого начала войны и будет поддерживать до самого окончания боевых действий.

"Мы должны продолжать поддерживать народ Украины. Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс", - сказал Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде 28 апреля.

Напомним, в сентябре 2022 года Боррель заявлял, что Евросоюз не вступит в войну в Украине.

После смерти Алексея Навального в феврале этого года он призвал провести международное расследование его смерти. Позже заявил, что исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы.

На днях президент США Джо Байден подписал пакет законов, предусматривающих в том числе выделение военной помощи в размере 95 млрд долларов Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Киеву положен почти 61 млрд долларов.

Русская служба Би-би-си сообщала ранее, что Штаты тайно поставили Украине ракеты 300-километрового радиуса действия ATACMS. Недавно Украина впервые применила их в Крыму.

На прошлой неделе в Сети появилась информация, что купленные в Казахстане списанные военные самолеты собираются передать ВСУ на запчасти. Эти слухи опровергли казахстанские специалисты.