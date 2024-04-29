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"Европейцы не пойдут умирать за Донбасс": в ЕС высказались о поддержке Украины

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Getty Images/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа будет поддерживать Украину до окончания боевых действий, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вспомнил, как в январе 2022 года встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Власти страны, готовясь в тот момент к нападению России, спросили Борреля, будет ли Европа помогать оружием или же призовет их сдаться.

Тогда глава дипломатии не смог ответить на вопрос. Однако сейчас, по его словам, Европа поддерживает Украину с самого начала войны и будет поддерживать до самого окончания боевых действий.

"Мы должны продолжать поддерживать народ Украины. Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы помочь украинцам перестать умирать за Донбасс", - сказал Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде 28 апреля.

Напомним, в сентябре 2022 года Боррель заявлял, что Евросоюз не вступит в войну в Украине.

После смерти Алексея Навального в феврале этого года он призвал провести международное расследование его смерти. Позже заявил, что исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы.

На днях президент США Джо Байден подписал пакет законов, предусматривающих в том числе выделение военной помощи в размере 95 млрд долларов Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Киеву положен почти 61 млрд долларов.

Русская служба Би-би-си сообщала ранее, что Штаты тайно поставили Украине ракеты 300-километрового радиуса действия ATACMS. Недавно Украина впервые применила их в Крыму.

На прошлой неделе в Сети появилась информация, что купленные в Казахстане списанные военные самолеты собираются передать ВСУ на запчасти. Эти слухи опровергли казахстанские специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2092631-evropeycy-ne-poydut-umirat-za-donbass-v-es-vyskazalis-o-podderzhke-ukrainy/

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