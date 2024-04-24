Байден подписал пакет законов о военной помощи Украине и Израилю

Американский президент Джо Байден подписал пакет законов, в том числе предусматривающих выделение военной помощи Украине, Израилю, а также Тайваню, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Сегодня президент США Джо Байден подписал пакет законов, предусматривающих в том числе выделение военной помощи в размере 95 млрд долларов Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Так, почти 61 млрд направят украинской стороне, 26 млрд долларов - Израилю.

Отметим, что пакет включал в себя четыре законопроекта, помимо военной помощи вышеуказанным странам, четвертое предложение содержит потенциальный запрет TikTok и закон REPO, который даст добро на продажу российских активов, подвергшихся аресту.

Как писала ранее Русская служба Би-би-си, пакет был одобрен в субботу в Палате представителей США, вчера его обсуждали сенаторы.

Напомним, что недавно на информацию по одобрению Штатами помощи Украине миллиардер Илон Маск заявил, что стратегии выхода из украинского конфликта нет.

Также недавно президент Владимир Зеленский не исключил проведения переговоров с Россией.

"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", - ответил глава Украины.