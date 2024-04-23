Американские сенаторы начали рассматривать пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню

Американский Сенат начал рассматривать пакет помощи в размере 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня, несколькими днями ранее принятый Палатой представителей Конгресса.

Он включает четыре законопроекта: о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а четвертое предложение содержит потенциальный запрет TikTok и закон REPO, который даст добро на продажу российских активов, подвергшихся аресту.

Пакет, одобренный Палатой представителей в субботу, включает 60 млрд долларов помощи Украине, которая, по словам президента Владимира Зеленского, даст стране "шанс на победу" в войне с Россией.

Он также предусматривает 26 млрд долларов на помощь Израилю и гуманитарную помощь в секторе Газа, а также 8 млрд долларов на обеспечение безопасности на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во вторник сенаторы обсуждают, удастся ли им договориться о быстром принятии законопроекта в тот же день или придется ждать до среды, чтобы утвердить его.

Днем состоится первое процедурное голосование, и далее до голосования по окончательному варианту со всеми поправками отводится 30 часов – то есть законопроект должен быть утвержден к вечеру среды или вновь отправлен на доработку в нижнюю палату, что, по мнению большинства аналитиков, маловероятно.

Перед началом заседания лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал принять законопроект о внешней помощи как можно быстрее.

"Пришло время завершить работу, чтобы помочь нашим друзьям за рубежом, – сказал он. – Давайте не будем откладывать и затягивать это. Давайте не будем заставлять наших друзей по всему миру ждать ни минуты".

В феврале аналогичный пакет помощи без труда преодолел верхнюю палату – сенаторы проголосовали 70 голосами против 29. Правда, тогда законопроект не содержал положения о возможной продаже популярного приложения TikTok, которое есть в нынешнем тексте: материнской компании TikTok, китайской ByteDance, предписывается в течение девяти месяцев продать медиаплатформу – или ее запретят в США.

Президент может увеличить этот срок до года, но в любом случае к президентским выборам запрет действовать не начнет.

Президент США Джо Байден ранее уже заявил, что подпишет законопроект, как только тот попадет ему на стол после утверждения Сенатом.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов, он включает 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву, и 11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

Как писали на этой неделе Politico и Washington Post, Пентагон заранее подготовил большую партию военной помощи Украине, так что после окончательного утверждения бюджета на доставку первой партии боеприпасов украинской армии уйдет "меньше недели".