"Мы подготовим документ": Зеленский о возможных переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру не исключил проведения переговоров с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Блогер Гуго Травер спросил главу Украины о возможных итогах саммита по Украине в Швейцарии. В ответ украинский президент отметил, что не исключает переговоров с РФ.

"Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — ответил Зеленский.

Издание пишет, что Швейцария 15-16 июня недалеко от города Люцерна проведет конференцию по урегулированию ситуации в Украине. Она состоится по просьбе киевских властей.

В России уже заявили, что участвовать в мероприятии не будут.

Добавим, что в конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала военного конфликта в Украине.

Между тем в Кремле заявляли, что никогда не отказывались от переговоров с Киевом, однако Россия не собирается отказываться от своих первоначальных требований.

Напомним, ранее Палата представителей США одобрила выделение Украине 61 млрд долларов на помощь, в том числе военную.

Добавим также, что пару недель назад Зеленский заявлял, что у страны есть новый план контрнаступления, но для него нужна военная помощь от США.

К слову, он с начала года говорил о том, что в этом году Украина планирует не только обороняться, но и наступать. Однако в конце марта глава Украины признал, что вооруженные силы страны пока не готовы к новому контрнаступлению России в ближайшие месяцы.