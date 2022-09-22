Боррель заявил, что ЕС не вступит в войну в Украине

Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Getty Images/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что союз не вступит в войну в Украине, передает РБК со ссылкой на трансляцию мероприятия.

"C самого начала мы говорим, что мы не воюющая сторона, мы не вовлечены в войну. Одно дело - обеспечивать военную поддержку и другое дело - напрямую участвовать в войне. Этого не происходит и не произойдет", - сказал Боррель.

Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной в войне в Украине, а также не стремится к конфронтации с Россией.

Тем временем премьер Британии Лиз Трасс на Генассамблее ООН тоже заявила, что России никто угрожает.

Напомним, во время своего обращения Путин пригрозил ядерным оружием при наличии угрозы территориальной целостности России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989062-borrel-zayavil-chto-es-ne-vstupit-v-voynu-v-ukraine/