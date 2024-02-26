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Исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы, заявили в ЕС

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir / Anadolu/Bloomberg / Getty Images

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы. Он призвал Европу оперативно оказывать помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais призвал Европу "проснуться" и оказывать больше помощи Украине. По его словам, в ближайшие несколько месяцев может решиться исход войны.

"Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее.

Европа осознала, что живет в опасном мире. Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым вероятностям", — сказал Боррель.

Напомним, с самого начала военных действий в Украине – 24 февраля 2022 года – ЕС начал вводить против России различные санкции. Недавно в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения в Украину блок опубликовал уже 13-й пакет ограничительных мер.

24 февраля в Киев во вторую годовщину войны прибыли председатель Еврокомиссии, премьер-министры Бельгии, Италии и Канады, а также экс-глава кабмина Великобритании Борис Джонсон.

Наряду с этим переговоры о вступлении страны в Евросоюз отложили до лета. Примерно в это же время украинская сторона может получить приглашение в НАТО.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна передаст Украине всю свою артиллерию, так как сама ею не пользуется.

Тем временем президент Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062905-ishod-voyny-v-ukraine-mozhet-reshitsya-v-blizhayshie-mesyatsy-zayavili-v-es/

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