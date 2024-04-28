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Слух о продаже Украине списанных казахстанских военных самолетов распространился в Сети

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Истребитель в небе
Военный самолет. Иллюстративное фото: Mark Bucher/U.S. Navy/Getty Images

В Сети появилась информация о том, что купленные в Казахстане списанные военные самолеты собираются передать их ВСУ на запчасти. Эти слухи опровергли казахстанские специалисты, передает StopFake.kz.

Сообщается, что в соцсетях и на интернет-сайтах стало распространяться сообщение о том, что якобы некий богатый человек, пожелавший остаться неизвестным, купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы потом передать их ВСУ на запчасти.

Также в сообщении упоминается, что в октябре 2023 года Казахстан выставил на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков.

Однако эту информацию опровергло предприятие "Казспецэкспорт", созданное правительством РК в целях обеспечения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и работы по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.

"Сведения, распространенные в интернете, не соответствуют действительности.

Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц РК, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались", – говорится в официальном сообщении "Казспецэкспорта".

При этом специалисты подчеркнули, что процесс утилизации полностью контролируется балансодержателями.

"В соответствии с условиями заключенных договоров все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозиться с территории только в виде лома цветных металлов", – добавили представители организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2092418-sluhi-o-prodazhe-ukraine-spisannyh-kazahstanskih-voennyh-samoletov-rasprostranilsya-v-seti/

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