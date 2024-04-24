Президент Ирана пригрозил уничтожить Израиль

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Иран уничтожит Израиль в случае ударов по своей территории, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство IRNA.

Соответствующее заявление Раиси сделал во время выступления перед студентами вуза в Пакистане.

"Если сионистский режим еще раз совершит ошибку и нападет на священную землю Ирана, ситуация будет иной, и неясно, останется ли что-нибудь от этого режима", - заявил Раиси.

Комментируя предыдущую атаку Ирана на Израиль, Раиси заявил, что Иран "наказал" Израиль за "наглое" нападение на здание консульства Ирана в Сирии в начале этого месяца.

Раиси также раскритиковал Запад за поддержку "геноцида жителей сектора Газа" Израилем.

"Сегодня величайшими нарушителями прав человека являются американцы и жители Запада, и их претензии на защиту прав человека абсолютны пусты", - считает глава Ирана.

В Израиле на его слова пока не ответили.

Напомним, в ночь на 13 апреля Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников. Позже к атакам присоединились ливанская группировка "Хезболла" и хуситы. В нескольких городах Израиля прогремели взрывы, однако о погибших или раненых не сообщалось.

СМИ пишут, что запуск ракет по Израилю велся с территории нескольких стран, в том числе Йемена, Ливана, Ирака и Сирии. Между тем Израилю оказывают военную помощь США и Великобритания, они перехватили несколько ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответить на атаку.

Позже в Вашингтоне заявили, что Израиль нанес ответный удар по целям в Иране, однако ни сам Иран, ни Израиль не стали подтверждать или опровергать эту информацию.

Ситуацию комментировали в МИДе Казахстана - казахстанское ведомство призвало стороны к сдержанности.

А лидеры стран "Большой семерки" пригрозили Ирану ответными мерами за атаку на Израиль.

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