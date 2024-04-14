"Призываем стороны к сдержанности": в МИД Казахстана отреагировали на ситуацию в Израиле и Иране

Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало заявление относительно ситуации на Ближнем Востоке, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Официальное заявление казахстанского МИДа появилось в его Telegram-канале.

"МИД РК выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико- дипломатическим путем.

Казахстан вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и баллистических ракет. Позже к атакам присоединились ливанская группировка "Хезболла" и хуситы.

СМИ пишут, что запуск ракет по Израилю велся с территории нескольких стран, в том числе Йемена, Ливана, Ирака и Сирии. Между тем Израилю оказывают военную помощь США и Великобритания, они перехватили несколько ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем обращении к нации заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответить на атаку.

В Минобороны РК рассказали о казахстанских миротворцах, которые сейчас находятся на Голанских высотах - это спорная территория между Сирией и Израилем. В ведомстве подчеркнули, что казахстанские военные работают в штатном режиме.

Позже с заявлением выступили в Комитете гражданской авиации. В ведомстве заявили, что казахстанским авиакомпаниям не рекомендуют летать над Ираном, Ираком, Иорданией, Ливаном, Израилем, Египтом и Сирией. Кроме того, в КГА рассказали о задержке некоторых рейсов из Казахстана.