Глава военной разведки Израиля уходит в отставку из-за провалов, приведших к нападению ХАМАС

Начальник разведки израильских вооруженных сил подал в отставку, заявив, что берет на себя ответственность за провалы, предшествовавшие нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Армия обороны Израиля сообщила, что генерал-майор Аарон Халива уйдет в отставку, как только будет выбран его преемник.

Халива признал, что его разведывательное управление "не справилось с возложенной на нас задачей".

Он стал первым высокопоставленным лицом, ушедшим в отставку в связи с нападением, ставшим самым смертоносным в истории Израиля.

Израильские военные и сотрудники разведки пропустили или проигнорировали многочисленные предупреждения, что позволило боевикам ХАМАС прорвать в тот день пограничный забор в Газе и атаковать близлежащие израильские поселения, военные базы и музыкальный фестиваль.

В результате нападения около 1200 израильтян и иностранцев — в основном гражданских лиц — были убиты. По подсчетам израильтян, еще 253 человека были взяты в заложники в Газе.

В ответ Израиль начал самую интенсивную в своей истории войну в Газе, поставив целью уничтожить ХАМАС и освободить заложников.

По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, в ходе конфликта погибли более 34 тысяч палестинцев в Газе, большинство из которых — дети и женщины.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что генерал-майор Халива "попросил прекратить его службу в связи с его ответственностью за события 7 октября как главы разведывательного управления".

В своем заявлении об отставке генерал написал: "С тех пор я ношу этот черный день с собой, день за днем, ночь за ночью. Я буду вечно носить с собой ужасную боль войны".

Он также призвал к созданию государственной комиссии по расследованию атаки 7 октября, "которая сможет тщательно, глубоко, всесторонне и точно расследовать и выяснить все факторы и обстоятельства, приведшие к тяжелым событиям".

"Все, что я делал во время службы в ЦАХАЛ, было во имя народа Израиля и государства Израиль", — добавил он.

Отставка генерал-майора Халивы не стала неожиданностью: через десять дней после нападения он заявил, что несет полную ответственность за провалы в разведывательной деятельности своего управления.

Однако это заявление создает почву для новых отставок среди высших должностных лиц Израиля, отвечающих за безопасность страны.

Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви и директор службы безопасности "Шин Бет" Ронен Бар взяли на себя ответственность за неспособность защитить израильтян, но решили не покидать свои посты.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "все должны будут дать ответы, и я в том числе". Однако до сих пор он отказывался брать на себя какую-либо прямую ответственность.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил в соцсети X, что решение Халивы уйти в отставку было "оправданным и почетным", но добавил, что Нетаньяху "должен был поступить так же".