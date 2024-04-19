США: Израиль нанес ответный удар по Ирану. Тегеран не спешит это подтвердить. ЦАХАЛ также молчит

Официальные лица в Вашингтоне заявили, что Израиль нанес ответный удар по целям в Иране, однако ни сам Иран, ни Израиль не спешат это подтвердить.

Обе стороны конфликта, судя по всему, пытаются избежать его дальнейшей эскалации.

Израильский удар, судя по сообщениям, носил ограниченный характер, власти Ирана заявили, что сбили несколько беспилотников, отвергли информацию о ракетной атаке на страну и заверили, что у них нет планов немедленного ответа на произошедшее.

"Несколько беспилотников были успешно сбиты противовоздушной обороной страны, информации о ракетной атаке пока нет", — написал представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан в соцсети X.

Источник иранского телеканала Press TV также заявил, что никакой атаки извне на Иран вовсе не было.

Ранее телеканалы CBS News и ABC News сообщали со ссылкой на американских официальных лиц, что Израиль запустил ракеты в сторону Ирана. Официально Белый дом и Пентагон это не комментировали.

"У нас нет комментариев на данный момент", — сказал AFP представитель израильской армии.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки", встречающиеся на Капри, намерены в пятницу обсудить сложившуюся ситуацию

Что известно

Как сообщили американские чиновники партнерскому каналу CBS News, израильская ракета упала на территории Ирана минувшей ночью, спустя шесть дней после беспрецедентного нападения Тегерана на израильскую территорию.

Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах в районе города Исфахан в центральной части Ирана и работе ПВО в разных регионах.

Информационное агентство FARS сообщило, что в районе армейской авиабазы Шекари недалеко от Международного аэропорта Исфахана прогремели три взрыва.

По данным агентства, в Исфахане сработала система ПВО, которая засекла беспилотник. В результате взрывов были разбиты окна нескольких офисных зданий.

Иранские СМИ заявили об уничтожении трех беспилотников, сославшись на генерала армии в провинции Исфахан, который отметил, что о разрушениях не сообщалось.

Телекомпания IRIB со ссылкой на "надежные источники" сообщила, что "громкие звуки, раздававшиеся в нескольких регионах страны, были результатом активизации системы противовоздушной обороны для борьбы с несколькими неопознанными мини-дронами".

На территории провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов, однако как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники, инцидентов на объектах ядерной инфраструктуры не зафиксировано.

Разрушений в других местах также не было, пишет агентство IRNA.

Пентагон и израильские военные пока отказались от комментариев.

Ранее израильские власти предупреждали, что могут нанести ответный удар после того, как в прошлые выходные Иран выпустил сотни ракет и беспилотников по израильским городам. Почти все они были сбиты.

При этом США дали понять, что не присоединятся к ответному удару по Ирану, но в четверг ввели санкции против людей и организаций, причастных к производству иранских дронов, в надежде сдержать эскалацию.

Полеты над Тегераном и другими городами были приостановлены. В частности, не принимал и не отправлял рейсы Международный аэропорт имени Имама Хомейни в иранской столице, сообщали местные СМИ.

Агентство Mehr уточнило, что полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

Телекомпания CNN ранее также сообщала, что восемь самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса.

Согласно данным сервиса Flightradar24, среди них были лайнеры авиакомпаний Emirates и Flydubai. Позднее стало известно, что Flydubai отменила рейсы в Иран.

"Ничего не произошло"?

Бахман Калбаси, корреспондент Персидской службы Би-би-си

Первые сообщения о "взрывах" появились в социальных сетях около 4 часов утра по иранскому времени. Люди — в основном в городе Исфахан и его окрестностях — просыпались от громких звуков, из-за которых, по словам некоторых, у них тряслись окна.

"Я услышал один, два, а затем третий взрыв. Как будто что-то взорвалось в небе, кто-нибудь еще это слышал?", — написал один из пользователей в соцсети X.

Другие, только что проснувшиеся от громких звуков, также отправились в Instagram и X, чтобы сообщить о похожем опыте.

Некоторые почти сразу же задали вопрос: было ли это нападением Израиля?

Затем пришло подтверждение от американского чиновника, сообщившего ABC News, что Израиль ударил по Ирану ракетами. Другое американское СМИ также рассказало об атаке, но не уточнило, какова была ее цель и какое использовалось оружие.

Государственным СМИ Ирана потребовался еще час, прежде чем они впервые сообщили о проверке сообщений о громких взрывах. Позже они преуменьшили значение сообщений о попаданиях и заявили, что людей в Исфахане и Тебризе разбудило то, что система ПВО обнаружила несколько дронов и сбила их.

"Ущерба не было", — заявил военный командир информационного подразделения Революционной гвардии "Тасним".

В то время, как некоторые подвергали сомнению официальную версию средств массовой информации и официальных лиц, другие видели в этом знак того, что режим решил не идти на дальнейшую эскалацию отношений с Израилем и что заявления о том, что "ничего не произошло" — это способ сохранить лицо и уйти от очень опасной игры в "око за око".

Предупреждение Израиля и сдержанная реакция Ирана

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Пятница — день еженедельных молитв во всем мусульманском мире.

В Иране в этот день часто звучали гневные, язвительные речи и обещания нанести сокрушительный удар по Израилю, "сионистскому врагу" или США.

Однако в пятницу утром реакция Ирана на ограниченные израильские удары по его территории была приглушенной и умеренной, а некоторые официальные лица даже прямо отрицали, что атака вообще имела место.

Один из чиновников высмеял действия Израиля как "неудавшуюся атаку" с участием всего лишь "нескольких квадрокоптеров2.

Для руководства Ирана, которое сталкивается с серьезными проблемами внутри страны, важно заявить о себе как о победителе в своем противостоянии с Израилем.

Массированный удар Ирана по Израилю, нанесенный в минувшие выходные, был представлен как "урок враг", хотя израильские средства ПВО и другие силы сбили почти все ракеты и дроны и никто не погиб.

Частично позиция Ирана объясняется желанием сохранить лицо и выглядеть сильным. Но речь идет также о сдержанности и расчете.

В израильском кабинете министров есть многие, кто хотел бы увидеть гораздо более масштабное нападение на Иран.

Но друзья Израиля ясно дали понять, что это опасно и грозит более широкой войной, которая может втянуть США, вызвать резкий рост цен на энергоносители в мире и превратить тысячи жителей региона в беженцев.

Израиль, похоже, прислушался к этому призыву, но все же послал сигнал: что он способен нанести удар по целям совсем рядом с объектами иранской ядерной программы в провинции Исфахан и что в следующий раз этот удар может быть гораздо более разрушительным.