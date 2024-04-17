Кто выиграл и кто проиграл от нападения Ирана на Израиль

«Ничья в пользу Ирана». Именно такими словами некоторые аналитики характеризуют результат первого прямого удара Ирана по территории Израиля.

Армия обороны Израиля сообщила, что субботним вечером Тегеран выпустил по территории Израиля более 300 беспилотников и ракет.

Иран назвал это «ответом на нападение Израиля на иранское консульство в Дамаске» 1 апреля, объяснив, что этот ответ «достиг своих целей».

О том, что нападение на консульство не останется без ответа, Иран заявил практически сразу, дополнительно предупредив, что он будет жестким. В том рейде погибли семь членов Корпуса стражей Исламской революции и шесть граждан Сирии.

Правда, официально Израиль так и не подтвердил, что удар по иранскому консульству был совершен именно им, но множество людей по всему миру убеждены, что это его рук дело.

Приобретения и потери

Иран провозгласил, что нападение на Израиль увенчалось успехом.

С этим заявлением, однако, согласны далеко не все. Например, директор лондонского Центра арабо-иранских исследований Али Нури Заде считает, что этой атакой Иран не сумел заработать ни одного очка.

По его словам, атака Тегерана скорее выявила слабость иранского режима, поскольку ни одна стратегическая цель на израильской территории так поражена и не была.

Такой неубедительный результат вызвал насмешки даже у некоторых граждан в самом Иране. Нури Заде считает, что если бы Тегеран продолжил свою «психологическую войну», которую он ведет уже много лет, то сумел бы достичь гораздо большего.

Но есть и прямо противоположная точка зрения. Доктор Эрик Рундский, специалист по Ближнему Востоку из Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете, говорит, что Израиль проиграл, поскольку вынужден был объявить состояние повышенной боеготовности. По его словам, это сильно напугало многих израильтян, которые теперь боятся, что подобные нападения будут повторяться.

По мнению Али Нури Заде, успешно отбитая атака Ирана укрепила власть израильского премьера Биньямина Нетаньяху, в том числе и тем, что помогла ему восстановить позиции в глазах Соединенных Штатов и многих западных стран, которые до этого нападения резко высказывались в адрес Израиля из-за продолжающейся войны в Газе.

Однако Эрик Рундский считает, что, хотя Израиль может получить определенную выгоду от субботних событий, кое в чем он, несомненно, проиграл.

Он полагает, что атака Ирана продемонстрировала неспособность Израиля правильно оценивать ситуацию и баланс сил, сложившиеся на Ближнем Востоке, и его провал в том, что касается предотвращения удара Тегерана по своей территории.

Возвращение в «объятия» Запада

В чем же, по мнению Рундского, выражается выгода, которую Израиль может получить от нападения Ирана на свою территорию? Он считает, что это может стать поворотным моментом в отношениях со странами Запада, которые впервые за последние месяцы открыто выразили свою официальную поддержку израильским властям.

Он говорит, что Израиль может вернуться в «объятия» этих стран, особенно США, после беспрецедентной напряженности в отношениях, вызванной войной в Газе.

В то же самое время, по словам Али Нури Заде, Тегеран потерпел политическое поражение как внутри страны, так и за ее пределами. Иран потерял поддержку своих соседей, да и не только соседей, учитывая, что одобрения его действиям не высказал вообще никто. Заде также отметил, что как на Западе, так и на Востоке есть определенные круги, которые хотели бы втянуть Иран в прямую военную конфронтацию с США.

Интересно, что оба моих собеседника признают тот факт, что определенное недовольство народа действиями властей существует в обеих странах.

Рундский говорит, что израильское общество уже давно выражает обеспокоенность и недовольство как продолжающейся войной, так и отсутствием прогресса в освобождении заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа.

Заде же считает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи сталкивается с сильным давлением не только со стороны недовольного народа, но и со стороны видных деятелей своего режима.

«После убийства Израилем семи лидеров бригад Аль-Кудс (военное крыло исламистской организации Палестинский исламский джихад) на него сильно давят представители [Иранской революционной] гвардии (иранских вооруженных сил), требуя мести», — сказал он.

«Послание, написанное огнем»

Отставной генерал армии Ливана Хишам Джабер, директор Ближневосточного центра стратегических исследований в Бейруте, сказал Арабской службе Би-би-си, что «главной неожиданностью нападения было то, что оно не было неожиданным».

Непосредственному воздушному удару предшествовали две недели «психологической войны», в течение которых Израиль пребывал в «паническом состоянии».

Он заявил, что эти две недели нанесли Израилю психологический и материальный ущерб, поскольку многие объекты были разрушены и многие израильские граждане решили покинуть свои дома.

Джабер назвал операцию, проведенную Ираном, «посланием, написанным огнем», которое показало всему миру, что Тегеран может отправить ракеты вглубь израильской территории, чтобы таким образом проверить готовность израильской ПВО.

Отставной генерал также сказал, что эта операция дала Ирану возможность восстановить утраченный в последние годы престиж, потерянный вследствие так называемой «политики стратегического терпения», а также заработала Тегерану военные и стратегические очки.

По мнению Джабера, Иран запустил огромное количество ракет и беспилотников, чтобы сбить с толку израильскую ПВО, и как только она перестала справляться, израильским властям пришлось обратиться за помощью к США и Британии, у которых на Ближнем Востоке есть военные базы.

«Если Израиль выберет военный ответ, — сказал ливанский эксперт, — его ракеты могут достичь материковой части Ирана, но он побоится предпринять более серьезные действия, потому что знает, что Тегеран даст на них жесткий ответ».

Он также добавил, что, хотя израильские военные самолеты могут бомбить Иран, им придется следовать по воздушному пространству арабских стран, а «Иран уже заявил, что не потерпит подобных действий», или же запускать их с военных баз США в регионе, на что Вашингтон может просто не согласиться.

Смена курса и восстановление доверия

Профессор международных отношений Лондонской школы экономики Фаваз Гергез утверждает, что нападение, совершенное Ираном, оказалось гораздо более полезным для Израиля, нежели для Тегерана.

Он пояснил, что удары Ирана не причинили значительного материального ущерба и не сопровождались человеческими жертвами. Их результатом стало то, что теперь все западные страны снова поддерживают Израиль. При этом Вашингтон предпринимает действия для того, чтобы мобилизовать своих союзников на всестороннюю поддержку еврейского государства, которая может выражаться в виде предоставления вооружений, более тесного сотрудничества в области разведки и финансовой помощи.

Он также отметил, что Нетаньяху, безусловно, выиграет от восстановления отношений с Западом, особенно с президентом Джо Байденом, после периода охлаждения, когда западные страны резко критиковали Израиль за то, что Гергез назвал «зверствами» в секторе Газа.

«Стратегическое поражение Израиля»

Но профессор Гергез точно так же видит и негативные последствия субботнего нападения для Израиля. Он полагает, что это — стратегическое поражение еврейского государства, подчеркивающее его уязвимость.

Иран же, по его мнению, выиграл в политическом плане, продемонстрировав своему народу, союзникам и противникам, что он готов Израилю противостоять.

Профессор утверждает, что Иран доказал, что Израиль не может защитить себя в одиночку, не опираясь на помощь западных союзников, поскольку многие иранские ракеты были сбиты США, Британией, Францией и Иорданией.

Он также добавил, что главной целью неоднократных ударов Израиля по иранским целям было показать, что Иран слаб и не осмеливается вступить в конфронтацию. Однако минувшая суббота полностью дискредитировала эту точку зрения.

Хорошего же, однако, немного, поскольку, по словам Гергеза, «весь регион сейчас находится в эпицентре бури», которая может привести к политическому, военному и экономическому кризису.

Махмуд Элнаггар

Арабская служба Би-би-си