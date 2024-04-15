Страны "Большой семерки" пригрозили Ирану ответными мерами за нападение на Израиль

Лидеры стран G7 осудили удары Ирана по Израилю и призвали работать над стабилизацией ситуации. Официальное заявление появилось на сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

В заявлении говорится, что лидеры "Большой семерки" однозначно и самым решительным образом осуждают "прямое и беспрецедентное нападение" Ирана на Израиль. Лидеры G7 выразили полную солидарность и поддержку Израилю и его народу и подтвердили приверженность его безопасности.

"Своими действиями Иран еще больше приблизился к дестабилизации региона и рискует спровоцировать неконтролируемую региональную эскалацию. Этого следует избегать.

Мы продолжим работать над стабилизацией ситуации и недопущением дальнейшей эскалации. Мы требуем, чтобы Иран и его приспешники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы.

Мы также будем укреплять наше сотрудничество, чтобы положить конец кризису в секторе Газа, в том числе продолжая работать над немедленным и устойчивым прекращением огня и освобождением заложников ХАМАС, а также оказывать увеличенную гуманитарную помощь нуждающимся палестинцам", - говорится в заявлении.

Напомним, вчера ночью Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и баллистических ракет. Позже к атакам присоединились ливанская группировка "Хезболла" и хуситы.

СМИ пишут, что запуск ракет по Израилю велся с территории нескольких стран, в том числе Йемена, Ливана, Ирака и Сирии. Между тем Израилю оказывают военную помощь США и Великобритания, они перехватили несколько ракет.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заверил, что страна готова к нападению со стороны Ирана, и пообещал ответить на атаку.

В Минобороны РК рассказали о казахстанских миротворцах, которые сейчас находятся на Голанских высотах - это спорная территория между Сирией и Израилем. В ведомстве подчеркнули, что казахстанские военные работают в штатном режиме.

Позже с заявлением выступили в Комитете гражданской авиации. В ведомстве заявили, что казахстанским авиакомпаниям не рекомендуют летать над Ираном, Ираком, Иорданией, Ливаном, Израилем, Египтом и Сирией. Кроме того, в КГА рассказали о задержке некоторых рейсов из Казахстана.

На ситуацию также отреагировали в МИД Казахстана. Во внешнеполитическом ведомстве призвали стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико-дипломатическим путем.