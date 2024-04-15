Паводков опасаются в двух областях России, граничащих с Казахстаном

В середине этой недели в двух областях России – Курганской и Тюменской – ожидаются паводки. Отметим, что данные регионы граничат с Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что паводки ожидаются в Курганской и Тюменской областях России.

"Здесь нужно ждать заключения наших специалистов, прежде всего специалистов МЧС. По той информации, что они дают, середина этой недели – это момент, когда вода придет в два региона, то есть Тюменская и Курганская области. Ждем", – заявил он.

Между тем, как рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала "Россия 24", уровень воды в реке Ишим (на территории Казахстана – Есиль) может достичь исторического максимума.

"Ситуация напряженная, вода в реке Ишим очень динамично прибывает. Мы получили обновленный прогноз, который существенно превышает тот, который мы получили еще 5 апреля, — на полметра, на метр. И это абсолютно исторические максимумы, которые никогда не наблюдались на реке Ишим", — рассказал Моор.

Отметим, что Курганская и Тюменская области России граничат с Казахстаном.

Тюменская область России. Скриншот: google.com/maps

Курганская область России. Скриншот: google.com/maps

Напомним, что в России, как и в Казахстане, – сложная паводковая ситуация в ряде регионов. 5 апреля в городе Орск Оренбургской области РФ прорвало дамбу, жителей начали эвакуировать. Через несколько дней там же произошел еще один прорыв.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си рассказывали о ситуации в затопленном Орске.

Недавно представитель президента РФ Владимир Якушев заявил о том, что сбросы воды в Казахстане якобы влияют на паводки в России. В Министерстве водных ресурсов РК его высказывание назвали некорректным.

Между тем в СКО наказали авторов фейков о паводках в Казахстане. А мошенники начали предлагать пострадавшим от стихии "выплаты". Из-за паводков в Петропавловске также наблюдаются проблемы с водоснабжением. Школьников перевели на дистанционку.

Добавим также, что в Министерстве по ЧС сообщили, что из государственного материального резерва разбронировали больше 260 тонн продуктов питания.