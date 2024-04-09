"У нас весь город — вода". Как жители Орска переживают наводнение

Уже четвертый день, с вечера 5 апреля, Орск Оренбургской области затапливает водой из-за прорыва дамбы на нескольких участках. По состоянию на утро 9 апреля всего в городе затоплено почти 7 тысяч жилых домов, почти 2500 человек были эвакуированы. В воскресенье, 7 апреля, режиму чрезвычайной ситуации в регионе придали федеральный статус. Русская служба Би-би-си рассказывает, как жители Орска переживают последствия аномального паводка, спасают себя и близких и объединяются для помощи друг другу и животным.

«Мы пострадали по полной программе: у нас затопило все», — рассказывает Оксана (имя изменено). Утром воскресенья, 7 апреля, вода начала затапливать ее дачу, расположенную вблизи Орска. Кирпичный дом «смыло с крышей», говорит девушка. На следующий день полностью затопленными оказались ее квартира и гараж.

Оксана говорит, что не получала никаких оповещений о возможном затоплении своего района. Власти сообщали об опасной ситуации в других районах Орска и эвакуировали жителей оттуда — прежде всего это касается микрорайона Старый город, где вечером 5 апреля впервые прорвало дамбу из-за подъема воды в реках.

Дом Оксаны расположен во Втором участке микрорайона Новый город (расстояние между Старым и Новым городом — около 7 км) — считалось, что в этом районе находиться безопасно.

«Мы уже сами ходили, глядели в окна, обходили близлежащую территорию, — рассказывает Оксана. — И когда увидели, что большая вода пошла, собрали вещи и быстро эвакуировались. Только примерно через час после этого власти начали оповещать о затоплении нашего района, там вода уже была по колено. Мы прыгали в машины, и вода прибывала со стремительной скоростью. Буквально за 20 минут вода прошла метров 100, моментально накрывала».

Оксана переехала в дом своей бабушки, который находится в той части Орска, куда не пришла вода. Из-за того, что Оксана заранее не знала о возможности затопления ее района, она не успела вынести из дома ничего, кроме самого необходимого. Бытовая техника, мебель и другие ценные вещи оказались под водой — фактически все, что было в доме, больше нельзя использовать, уверена она. «Если бы нас хоть как-то заранее предупредили, можно было бы вынести бытовую технику, хоть как-то подготовиться. А мы были просто застигнуты врасплох», — говорит она.

Свое состояние Оксана описывает как «морально подавленное». Попасть к своему дому она не может. «Только на лодке, но это страшно, — говорит она. — Я видела запись, на которой в сторону дома пытался попасть вездеход, и даже такая большая техника не смогла продвинуться. Смыло пути, по которым ходят трамваи, подкосились даже огромные бетонные столбы, по которым идет электричество к нашим домам».

Акция с требованием повысить выплаты за потери

Жителей Орска возмущает заявление главы МЧС России Александра Куренкова о том, что эвакуация была объявлена еще неделю назад. «Люди не принимали решения, они думали, что это шутки какие-то, здесь шуток нет», — сказал он. В ответ издание «Урал.56» отмечает, что об эвакуации населения из Орска объявили только после прорыва дамбы, а до этого горожан убеждали, что дамба может выдержать сброс выше 2 тысяч кубометров в секунду. Издание допускает, что глава МЧС перепутал Орск с Оренбургом. «В областной центр большая волна паводка еще не дошла, однако об эвакуации из зон возможного затопления жителям говорят каждый день», — пишет «Урал.56».

Вечером в понедельник, 8 апреля, жители Орска вышли на митинг к зданию городской администрации на Комсомольской площади. Акция не была согласована, и региональная прокуратура даже предупредила жителей о недопустимости нарушения закона. Несмотря на это, на площади, по оценке корреспондента «Коммерсанта», собрались несколько сотен человек.

Пострадавшие от затопления требовали увеличить выплаты. Власти обещают выплатить по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и по 100 тысяч за полную. Люди считают эти суммы крайне маленькими на фоне своих потерь.

У администрации люди скандировали «Путин, помоги» и кричали «Позор», сообщало издание «Урал.56». Сначала к толпе вышел мэр Орска Василий Козупица — его окружили пришедшие, спрашивая о том, что власти намерены делать дальше.

Позже в здание администрации пригласили небольшую группу участников акции на встречу с губернатором региона Денисом Паслером. Встреча началась с обращения одной из сотрудниц областной администрации, которая сказала жителям Орска, что она тоже лишилась своего жилья в Оренбурге из-за затопления. «Поэтому не надо говорить, что вы здесь, орчане, самые пострадавшие, — заявила она.— У меня точно так же, как и у вас, сейчас семья находится у родственников — муж и двое детей. […] Мы все с вами в одинаковой точно…» На этом моменте ее выступление прервали. В кабинете поднялся шум: жители Орска попросили чиновницу назвать адрес ее затопленного дома и возразили ей, что их ситуации неодинаковы.

Губернатор Оренбургской области сказал собравшимся, что 600 человек уже получили выплаты, еще 16 тысяч получат деньги в течение недели. Он пообещал, что в течение двух недель всем пострадавшим, которые не живут в пунктах временного размещения, выплатят 10 тысяч рублей в месяц (общая сумма для одной семьи) на съем жилья. Также он пообещал, что жителям не нужно будет платить за коммунальные услуги на затопленных территориях, кредиты будут реструктуризированы, а пострадавшему бизнесу помогут выплатить зарплаты сотрудникам.

На акцию выходила и Оксана. Она осталась недовольна ее итогами. «Мы категорически ничего не вынесли, — говорит она о результатах акции. — Мы просто видим, что власти хотят полностью снять с себя ответственность: говорят, что это стихийное бедствие, а нам надо было страховать имущество, и только разводят руками, говоря, что они здесь ни при чем. Хотя дамбу должны были проверять».

Вечером 3 апреля, за двое суток до происшествия, мэр Орска Василий Козупица написал в своем телеграм-канале об очередном осмотре дамбы и проверке ее состояния, опубликовав фотографии с места. «Вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, нормальное явление. Дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы», — написал он и добавил, что сейчас, в отличие от времен отсутствия дамбы, угрозы затопления домов нет.

Как встретили затопление жители наиболее пострадавших районов Орска

В пять утра 6 апреля Анастасию (имя изменено) разбудил телефонный звонок. «Я узнала, что все Вокзальное шоссе [которое прилегает к Старому городу] залито водой и даже начало сносить рельсы напором, — вспоминает она. — Никаких громкоговорителей, оповещений на улицах не звучало. Единственное — на сайте города было написано, что прорвало дамбу».

Дом Анастасии находится на 4-й Путейской улице — примерно в километре от Вокзального шоссе. «Мы начали быстро собирать вещи, — рассказывает она. — Думали, что уедем всего на несколько дней, поэтому из одежды почти ничего не взяли. Успели забрать документы, мелкую технику, животных. Сейчас мы временно проживаем в квартире, и вода потихоньку пробирается и сюда. Половина нашего города уже в воде»

На одной из видеозаписей Анастасия увидела свою улицу. «Больше половины нашего дома в воде, — рассказывает она. — Это значит конец мебели, конец всей крупной технике. Надеюсь, выплаты нам будут не по 10-20 тысяч рублей, а хорошие, чтобы мы могли все восстановить».

Другой дом, расположенный в Старом городе, затопило полностью, до самой крыши, рассказывает его хозяйка Наталья. Сама она недавно переехала в Оренбург и в момент затопления не была в Орске, но в доме остались все вещи — она не перевозила мебель, технику, посуду и многое другое. Наталья думает, что даже после ухода воды дом будет непригоден для жилья. «Дом все-таки был старый, — говорит она. — Конструкция не выдержит такое количество воды столько времени — вода стоит уже третий день, размывая все внутри».

О состоянии своего дома Наталья узнаёт от соседей — они не уехали, несмотря на угрозу полного затопления. Их двухэтажный дом действительно затопило, но они смогли укрыться на втором этаже. На момент последнего созвона воды там не было — изменилась ли ситуация сейчас, Наталья не знает.

«Чувствую себя ужасно, потому что нахожусь далеко — около 300 километров, но возможности приехать нет, — говорит она. — Душа разрывается, потому что там родные. До бабушки вода не должна дойти, но я постоянно с ней на связи, чтобы, если что-то случится, она сразу выезжала, чтобы ее могли забрать».

Три семьи ее родственников — 10 человек — сейчас живут в одной квартире в Орске. Находиться там в такой большой компании неудобно, но сейчас это наиболее безопасное место.

Орск. Фото: ANATOLIY ZHDANOV/Kommersant Photo/AFP via Getty Images

Сама Наталья не чувствует себя спокойно в Оренбурге, поскольку город тоже частично затоплен. Сейчас в ее районе нет затопления, и девушка надеется, что воды там не будет. «Хотя говорят, что в Оренбурге пик еще не пришел и будет позже, — добавляет она. — Надеемся, что до нас не дойдет — если посмотреть по топографической карте, мы на возвышенности, отдалены от реки Урал».

По прогнозу Росгидромета, 10 апреля в Оренбурге и Оренбургском районе ожидается пик паводка, а стабилизироваться ситуация начнет только после 20 апреля.

Жительница Старого города Елена 5 апреля вернулась домой с работы поздним вечером, около 21.30. Она не успела ничего понять, когда внезапно услышала громкий шум: люди на улицах кричали, что прорвало дамбу, сейчас подойдет вода и нужно срочно эвакуироваться. «Как человек, который не знает, что такое наводнение и с какой скоростью идет вода, я максимально быстро взяла документы, телефон с зарядкой и уехала», — рассказывает она.

Елена и ее парень приехали к его матери, дом которой находится далеко от зоны затопления. Около двух часов ночи они поехали спасать сестру. Подъехать прямо к ее дому уже было невозможно, улица была затоплена. Девушку доставили к машине на лодке.

Сейчас частный дом Елены, как она узнала от одного из волонтеров на лодке, полностью затоплен.

У Елены собственный продуктовый магазин, ее мать и сестра также владеют своими магазинами. Магазины Елены и сестры затопило до крыши, магазин ее матери вечером 8 апреля был частично затоплен. Елена не успела забрать из помещения документы, оборудование или товары. «Я не переживала таких происшествий, а покупатели, которые живут в этом районе всю жизнь, говорили, что вода никогда не доходила на эти улицы, даже когда были наводнения без прорыва дамбы. Я только переставила товар повыше и забрала деньги с кассы».

Затопление вызвало у Елены сильный стресс, подавленность, она жалуется на общую нервозность. «Тревожность особенно усиливается к вечеру, когда начитаешься новостей, комментариев, — говорит она. — Обстановка в городе ужасная: люди растеряны и не знают, что ждать. Пройдя по улицам города, не встретишь ни одной улыбки от жителей. Все очень подавлены, с грустными заплаканными лицами. Произошла настоящая трагедия».

Объединение горожан — в помощь людям и животным

«Как только вода подходит к дому, отключается электричество и вообще все, и вы становитесь как бы отделенным от мира, — рассказывает Александра. — Даже если до моего третьего этажа не поднимется вода, я не смогу зарядить телефон и останусь без связи».

Поэтому в воскресенье, 7 апреля, Александра и ее молодой человек уехали из своей квартиры, которая не была затоплена, но вода была рядом с домом. Они остались в Орске, сняв квартиру в безопасном районе.

Чтобы поддержать спасателей в затопленных районах, Александра приносила им еду. «Я могла передать им только что-то легкое, чтобы они могли просто развернуть обертку и съесть — как сосиски. Сложила еду в пакет и бросила его на воду, чтобы они поймали».

Все свободное время Александра старается помогать другим людям. Она встречает людей, которых спасатели выносят из зоны затопления, и отдает им чистую сухую одежду, чтобы они смогли сменить свою, промокшую.

«Самое грустное в этой ситуации — это то, что ты ничего не можешь сделать, — говорит Александра. — Они засыпают эту дырку в дамбе, а вода вымывает камни. Что будет дальше, мы не знаем и просто живем одним днем».

Для Орска и его окрестностей характерны небольшие затопления в начале весны, рассказывает Ксения. Река Елшанка, протекающая через Орск и впадающая в реку Урал, в конце марта уже разливалась. «Но такое часто бывает, когда две речки поднимаются в уровне и немного выливаются за свои пределы. Все это быстро проходит, нормальное явление для нашей весны», — говорит она.

Ксения говорит, что ей посчастливилось жить вместе с семьей в том районе Нового города, куда не подошла вода — их дом находится на возвышенности. Но ее близкая подруга оказалась в зоне затопления в Старом городе. Ксения сожалеет, что не смогла ничем помочь той — мосты в Старый город уже были затоплены, кроме того, она не могла оставить дома своего маленького ребенка. «Я могла помогать ей только на словах», — рассказывает она. Все это время Ксения старалась поддерживать связь со своей подругой по телефону, пока та эвакуировалась в безопасное место.

Несмотря на то, что сама Ксения в безопасности, она испытывает сильный стресс. «Это не трагедия одного человека — это общая трагедия всего города, — говорит она. — Я не сплю уже третьи сутки, мне очень плохо. Нет сил вообще, потому что постоянно нахожусь в стрессе. Мне страшно, потому что мы живем в неизвестности: еще позавчера были уверены, что вода не дойдет до Нового города, а сейчас здесь уже затоплены несколько районов».

Ксения и ее муж отвезли в один из пунктов временного размещения новую одежду, которая была у них дома, а также комплекты постельного белья и предметы личной гигиены. «В ПВР приходят очень много, прям неимоверно много людей, — рассказывает она. — Но радостно видеть, как весь город сплотился против одного большого горя».

На вопрос о том, есть ли планы на случай эвакуации, Алина (имя изменено), которая живет в районе Орска, расположенном на возвышенности и, соответственно, самом безопасном, отвечает, что сейчас не может позволить себе думать об этом.

«Мы сейчас заняты спасением других людей, помощью, — говорит Алина. — С 8 утра и до 18-19-ти мы с девочками находимся в пунктах помощи, которые организованы в школах. Просто даже некогда думать о себе, когда у других людей уже случилась беда».

Жители Орска начали объединяться в чатах вскоре после начала затопления. «Город очень маленький, и люди сами начали проявлять инициативу, — рассказывает Алина. — Как можно спокойно сидеть, когда у людей горе?»

Алина продолжает помогать даже во время интервью — координирует доставку помощи, которую волонтеры доставляют на своих машинах. «Развозим лекарства, вещи, где-то спасаем животных, — объясняет она. — Мы тут просто вообще не спим — по три-четыре часа если только. Не ждем никаких служб — сами спасаем всех, кого можем, и все делаем очень организованно».

Люди приносят в пункты помощи очень много одежды, и в то же время не хватает продуктов, постельного белья и матрасов, подушек и других спальных принадлежностей, говорит Алина.

«Сегодня в пункт пришла девушка — она даже не могла говорить, просто плакала при каждом слове. Иногда приходит человек, и мы понимаем, что он совсем один, без родственников, никого у него нет. Таким людям, наверное, тяжелее всего перенести. Мы стараемся поддерживать всех», — рассказывает она.

Фазил называет Орск «частичкой себя» и говорит, что не мог остаться в стороне во время происшествия в городе, в котором живет с детства. После начала затопления друзья Фазила из Москвы перевели ему деньги, в том числе собранные с помощью своих подписчиков в соцсетях — специально для жителей Орска. Фазил решил на эти деньги покупать чистую воду и развозить ее жителям на своей машине.

«Я решил заняться именно водой, потому что это самое главное, — объясняет Фазил. — Человек сможет прожить без еды, но не без воды. В Орске вода такая, что ее лучше не то что не пить — это опасно, но и даже не мыться ей, зубы не чистить», — говорит он.

С поставками воды Орску помогают и жители соседних городов. Друзья Фазила из Оренбурга во вторник 9 апреля планируют доставить в Орск на фуре более 20 тонн воды.

«Вода очень нужна — в городе остается много семей с грудными детьми, пожилых людей, — говорит Фазил. — Я был в доме, где дедушка — инвалид, а бабушка еле ходит».

Фазилю помогает его известность — в Орске он организует мероприятия и проводит вечеринки, поэтому у него десятки тысяч подписчиков в соцсетях. С ним связалась даже подмосковная компания, занимающаяся сплавами по рекам, и пообещала передать лодки, чтобы волонтеры могли помогать спасателям.

«МЧС — большие молодцы, очень хорошо работают, практически не спят, — рассказывает Фазил. — Я встречу лодки и раздам волонтерам, которые готовы поехать в зону затопления и на лодках спасать людей, потому что есть люди, которые не эвакуировались и сидят в квартирах, а дворы все затоплены. Или сидят даже на крышах своих домов».

Спасатели в первую очередь эвакуируют из зоны затопления людей, но в не меньшей опасности находятся и домашние животные. По возможности спасатели вывозят и их — на записях можно увидеть, как собаки послушно идут на руки к сотрудникам МЧС или сидят в лодках, как дрожат на руках у спасателей от холодной воды и страха.

Орск. Фото: ANATOLIY ZHDANOV/Kommersant Photo/AFP via Getty Images

Юлия (имя изменено) решила помогать именно животным, потому что, по ее мнению, разнообразной помощи для людей в Орске больше. Она присоединилась к объединению волонтерских организаций, которое занимается животными — в их числе сообщества «Джульбарс», «Доброе сердце» и другие.

Юлия начала координировать связь между центрами помощи, в которые привозят питомцев, спасающими волонтерами и людьми, которые просят вывезти своих животных, а ее муж перевозит животных на своей машине. Питомцев привозят в пункт помощи в городе Новотроицк, который находится примерно в 15 километрах от Орска.

«Проблема в том, что животные остаются на затапливаемых территориях, и добраться к ним можно только на лодках, а лодок, конечно, мало, — рассказывает она. — Людей, которые могут к ним добраться, тоже не так много. Часто нужно залезать в уже затопленные дома».

Спасенные животные, как и люди, испытывают стресс. «Кто-то не ест совсем, кто-то забивается в угол, а некоторые, наоборот, мечутся, бегают, — рассказывает Юлия. — Животные не понимают, что им делать, они в растерянности и в очень стрессовой ситуации. Я не знаю, сколько из них отойдут от этого. Вчера женщина-волонтер эвакуировала из своей квартиры 15 кошек, двое из них умерли уже после переезда — не выдержали стресс».

Сейчас волонтеры ищут дополнительные теплые помещения для животных — это особенно необходимо для скорейшего восстановления больным животным, которые, помимо всего, заразились вирусными инфекциями в грязной воде. Волонтерам по-прежнему не хватает людей, чтобы справиться со всем объемом работы.

«Дальше будет страшнее, потому что животных будет прибывать все больше и больше, — говорит Юлия. — Конечно, если бы другие регионы, у которых есть приюты и финансовые возможности, откликнулись и смогли забрать хотя бы часть животных, это бы очень помогло. Мы не знаем, куда будем пристраивать котят: у нас весь город — вода».