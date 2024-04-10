В Минводных ресурсов ответили на заявление о том, что Казахстан якобы влияет на паводки в России

Сегодня представитель президента РФ Владимир Якушев заявил о том, что сбросы воды в Казахстане якобы влияют на паводки в России. На это ответили в Министерстве водных ресурсов РК, передает NUR.KZ.

"Отметим, что вода по реке Тобол поступает из России. И, соответственно, решения о сбросах воды принимаются исходя из потоков, которые приходят по российской стороне. Поэтому, говорить о том, что это Казахстан влияет на паводки в России некорректно. Это не соответствует действительности", – говорится в сообщении казахстанского ведомства.

Как сообщили в министерстве, начиная со 2 апреля казахстанская сторона информирует российскую сторону о решениях по сбросам воды по реке Тобол.

"Стороны круглосуточно обмениваются информацией по мере увеличения или уменьшения сбросов. И о каких-либо несогласованных действиях речь не идет.

Казахстанская сторона готова и дальше продолжать сотрудничество, обмен информацией в духе добрососедского партнерства с российской стороной", – добавили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

По данным РБК, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев сегодня заявил, что в ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях России необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды "должен быть более согласован".

"Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами (из Казахстана – прим. РБК), чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным", – сказал он.

По его словам, в случае корректировки сбросов проблем с паводками в Курганской и Тюменской областях якобы можно избежать.

Напомним, что в некоторых регионах России также наблюдается сложная паводковая ситуация. 5 апреля в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу, жителей начали эвакуировать. Через несколько дней там же произошел еще один прорыв.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си рассказывали о ситуации в затопленном Орске.

При этом согласно последним данным МЧС РК, с начала паводкового периода в Казахстане спасено 96 472 человека, из них 31 640 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка.

Ранее зампремьер-министра Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий Петропавловска – в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Также сегодня ночью в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы, расположенного близ Астаны.

Сейчас чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.