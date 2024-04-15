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Эзотерика

Фейки, связанные с паводком в СКО, распространяли в TikTok

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Мужчина со смартфоном и ноутбуком
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: PeopleImages / Getty Images

За распространение в TikTok фейков, связанных с паводком, привлекли к ответственности двух жителей Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отмечается на информационном медиапортале ведомства, полиция убедительно просит граждан доверять только официальной информации. Новостные фейки мешают людям ориентироваться в ситуации, а в условиях ЧС кто-то может поверить даже совершено нелепым слухам.

"К примеру, в TikTok появилось сообщение о том, что якобы вместе с водой в подтопленном районе Подгоры в Петропавловске появились волки и дикие кабаны. Полицейские установили изготовителя фейка, им оказался 20-летний петропавловец. А его ровесница в той же соцсети распространила ложные сведения о том, что в паводке якобы погибли два ребенка", - пояснили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация является фейком.

"В отношении обоих распространителей информации, не соответствующей действительности, ведется сбор административного материала. По ч.3 ст.456-2 КоАП РК (Размещение, распространение ложной информации) им грозит штраф до 20 МРП", - предупредили в управлении по противодействию экстремизму ДП СКО.

Отметим, что согласно ч.3 ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (184 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (369 200 тенге). 

Напомним, 12 апреля заместитель главы кабмина Канат Бозумбаев пригрозил уголовной ответственностью за распространение фейков, создающих панику в период паводков. Вице-премьер отметил, что масса ложных материалов в мессенджерах осложняет работу людей, ведущих борьбу со стихией.

А вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал, на какие фейковые сообщения чаще всего ведутся казахстанцы, и призвал сограждан доверять только официальным источникам. Он сообщил, что в ходе мониторинга было выявлено 28 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая впоследствии получила опровержение со стороны уполномоченных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2085020-feyki-svyazannye-s-pavodkom-v-sko-rasprostranyali-v-tiktok/

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