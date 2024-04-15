Больше 260 тонн продуктов разбронировали из госматрезерва Казахстана из-за паводков

В Министерстве по ЧС Казахстана сообщили, что из государственного материального резерва разбронировали больше 260 тонн продуктов питания, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС, продукты были разбронированы в соответствии с приказом министра по ЧС.

Отмечается, что 264 тонны продуктов питания, разбронированных из резерва, предназначаются для обеспечения продовольствием эвакуированных из Кульсары граждан.

Еще 92 тонны продуктов питания разбронированы для мобилизованных военнослужащих, задействованных в ликвидации паводков в Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

На официальном сайте Комитета по госматрезервам МЧС указано, что государственный материальный резерв – запас материальных ценностей, предназначенный для мобилизационных нужд, принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и их последствий, оказания регулирующего воздействия на рынок, помощи беженцам и гуманитарной помощи.