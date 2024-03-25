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Зачем ИГ нападать на концертный зал в Москве? Что говорят эксперты о целях "Исламского государства"

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Цветы возле "Крокус Сити Холла"
Цветы возле "Крокус Сити Холла". Фото: Stringer/AFP/Getty Images

Пока США, Европа, Россия и Китай спорят друг с другом и готовятся к третьей мировой войне, против них войну уже ведет организация «Исламское государство», признанная террористической в России и многих других странах. ИГ все равно, на кого нападать, главное — резонансно, и в последнее время исламисты активизировались, пользуясь тем, что крупные державы заняты конфликтами в Украине и секторе Газа, пишут американская Wall Street Journal и катарская Al Jazeera.

«Борьба США и демократического мира с авторитарными державами — Россией, Ираном и Китаем  — обострилась на фоне войн в Украине и в Газе. Но для „Исламского государства“ все они — враги мусульманской веры, и все они должны быть уничтожены», — пишут два корреспондента WSJ, посвятившие карьеру освещению конфликтов с участием ИГ в Афганистане и на Ближнем Востоке.

У ИГ с Россией давняя история ненависти, вспоминают они. В 2015 году группировка взяла ответственность за взрыв российского лайнера, вылетевшего из Египта. На борту были 224 человека. В 2022 году ИГ напала на российское посольство в Кабуле; погибли два российских дипломата и четыре афганца. А в минувшую пятницу бойцы ИГ напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве, в результате чего погибли более 130 человек.

Среди исторических претензий исламистов к Кремлю — афганская и чеченские войны. В настоящем гнев ИГ вызывают российские операции против ее формирований в Сирии и Западной Африке.

Зачем ИГ нападать на концертный зал в Москве?

Катарская Al Jazeera пишет, что пропаганда ИГ в последние годы рисует российского руководителя Владимира Путина как противника мусульман и источника гонений на них в России и за рубежом.

«Участие России в операциях против ИГ и его филиалов, особенно в Сирии, и попытки наладить связи с талибами делают Россию ключевым противником», — цитирует Al Jazeera Амиру Джадун, доцентку американского Университета Клемсона и соавторку книги «ИГ в Афганистане и Пакистане».

Нападение на «Крокус» приписывают афганской ячейке ИГ «Вилаят Хорасан». Журналисты WSJ отмечают, что она возникла в 2015 году на востоке Афганистана, где когда-то скрывался Усама бен Ладен, и поначалу ее цели были в основном локальными — шиитская община Афганистана, которую ИГ считает еретиками, и движение «Талибан», которое критиковали за участие в мирных переговорах с США.

«Наиболее убедительным мотивом для нападения „ИГ-Хорасан“ на Россию в настоящее время является фактор талибов. „Талибан“ — злейший враг ИГ, а ИГ считает Россию друзьями талибов», — сказал Al Jazeera Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии при вашингтонском Центре Вильсона.

В последнее время афганская ячейка ИГ решила расширить границы, в чем эксперты WSJ увидели свидетельство того, что «террористическая организация уходит из своей колыбели — Сирии и Ирака, где она потерпела полное поражение».

Вылазка в России ложится в эту канву, отмечает соучредитель центра исследования военных конфликтов Militant Wire Лукас Веббер, которого цитирует газета. Особенно с учетом того, что в последнее время разведки сразу нескольких западных стран сообщали о предотвращении терактов на своей территории.

Вербовка мигрантов

«Стратегия „Исламского государства“ заключается в том, чтобы нападать редко, но метко», — сказал газете Рикардо Валле из исследовательского центра джихадизма Khorasan Diary в Исламабаде.

Цель — создать образ стойкой и могущественной силы, чтобы привлечь последователей, говорит он. «ИГ готова терпеливо ждать подходящего момента для удара».

«Сегодня они в Москве. Недавно были в Иране. Будут еще нападения, возможно, в других столицах», — сказал Al Jazeera военный аналитик и бывший полковник турецкой армии Мурат Аслан.

Журналисты WSJ отмечают, что с началом войны в Украине исламистам все легче вербовать в свои ряды мигрантов из Центральной Азии, потому что в России их все больше ввиду нехватки рабочей силы из-за мобилизации и потерь на фронте. Мигранты зачастую плохо говорят по-русски, с ними скверно обращаются, полиция устраивает на них облавы и гонит на фронт.

«Отношение властей к мигрантам, безусловно, способствует их радикализации», — цитирует газета Кадыра Токтогулова, бывшего посла Кыргызстана в Вашингтоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072886-zachem-ig-napadat-na-kontsertnyy-zal-v-moskve-chto-govoryat-eksperty-o-tselyah-islamskogo-gosudarstva/

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