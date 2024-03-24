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Помощница директора группы "Пикник" погибла во время теракта в "Крокусе"

Опубликовано:

Екатерина Кушнер
Екатерина Кушнер. Фото: instagram.com/piknik.info

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Об этом сказано в сообщении группы, передает NUR.KZ.

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле". Светлая память", - сообщается на странице группы "Пикник" в Instagram.

После нападения помощница директора Екатерина Кушнер не выходила на связь.

"Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе "Мельница", и в группе "Пикник". Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя - очень сильный человек и боец", - отмечал тогда директор "Пикника" Юрий Чернышевский.

Напомним, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В настоящее время известно о 133 погибших, пострадали более сотни человек. Позже в ФСБ РФ заявили о задержании 11 подозреваемых в организации теракта.

Сегодня, 24 марта, в России день общенационального траура.

Также в результате нападения на "Крокус Сити Холл" погибла победительница конкурса красоты "Мисс Тверь-2001" Екатерина Новоселова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072793-pomoschnitsa-direktora-gruppy-piknik-pogibla-vo-vremya-terakta-v-krokuse/

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