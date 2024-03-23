Сообщается о 40 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве
Опубликовано:
По меньшей мере 40 человек погибли при вооруженном нападении в концертном зале в "Крокус Сити Холле" в Москве, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
"Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.
Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2072385-stalo-izvestno-chislo-pogibshih-pri-terakte-v-krokus-siti-holle-v-moskve/