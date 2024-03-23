Сообщается о 40 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве

По меньшей мере 40 человек погибли при вооруженном нападении в концертном зале в "Крокус Сити Холле" в Москве, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар.

Здесь в это время должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве.