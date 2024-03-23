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В Москве отменили все спортивные мероприятия в связи с терактом

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Хоккей клюжкасы
Хоккей клюжкасы. Көрнекі фото: pexels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале опубликовал заявление об отмене всех массовых мероприятий в столице России на ближайшие выходные, сообщает NUR.KZ.

Мероприятия перенесены в связи с терактом в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - сообщил градоначальник.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в субботу, 23 марта, в Москве должен был пройти хоккейный матч между "Спартаком" и "Металлургом" в рамках Кубка Гагарина, также должны были сыграть МХК "Спартак" и СКА-1946 в плей-офф МХЛ, футбольное "Торпедо" должно было провести матч с "Кубанью".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2072397-v-moskve-otmenili-vse-sportivnye-meropriyatiya-v-svyazi-s-teraktom/

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