Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Утечка документов Пентагона: обвиняемый признал вину и согласился на 16 лет тюрьмы в рамках сделки

Опубликовано:

Снимок Джека Тейшейры на фоне здания Пентагона
Снимок Джека Тейшейры на фоне здания Пентагона. Фото: Stefani Reynolds / AFP via Getty Images

Бывший сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в штате Массачусетс Джек Тейшейра признал вину в утечке секретных документов Пентагона и в рамках сделки со следствием согласился на 16-летний срок заключения в обмен на то, что прокуроры снимут с него более серьезные обвинения в шпионаже.

Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в умышленном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны.

По условиям соглашения он будет приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 50 тысяч долларов. Он также должен помочь сотрудникам разведки оценить масштабы и последствия утечки.

Тейшейра был арестован в апреле прошлого года по подозрению в причастности к крупнейшей за последнее десятилетие утечке американских секретных документов, часть из которых касалась войны в Украине.

Документы, в частности, указывали на обеспокоенность США военным потенциалом Украины и свидетельствовали о том, что Вашингтон может следить за союзниками, а также содержали другую чувствительную информацию.

Тейшейра, которому на момент ареста был 21 год, курировал небольшую закрытую группу на популярной у геймеров платформе Discord, где начал выкладывать секретные файлы еще в конце 2022 года. Позднее они разошлись по интернету.

В понедельник, отвечая на вопрос федерального судьи в Бостоне о том, знал ли он, что документы были засекречены, Тейшейра ответил: «Да, ваша честь».

Если бы ему предъявили обвинения в шпионаже, Тейшейра мог получить пожизненный срок.

Что было в документах

О подготовке наступления Украины

Наиболее серьезная часть утечки — подробные отчеты о подготовке и оснащении контрнаступления Украины. В документах были карты, спутниковые снимки, а также данные о том, какую технику предоставили Украине западные союзники.

О потерях России

США оценивали военные потери России в 190-223 тысячи человек, включая 35-43 тысячи убитыми. На основе анализа спутниковых снимков российской военной базы утверждалось, что 22-я отдельная бригада спецназа на юге России и две другие бригады спецназа выбыли на 90-95 процентов.

О потерях Украины

Данные американцев об украинских боевых потерях: 124-131 тысяча убитыми и ранеными. Как и в случае с оценкой российских потерь, Пентагон отмечал «низкий уровень доверия» к этим цифрам из-за нехватки информации и избытка дезинформации.

О возможностях американской разведки в России

Из материалов следовало, что американцы так или иначе получают информацию почти из каждой российской спецслужбы.

О нехватке сил для наступления Украины

В одном из документов говорилось, что у Украины не хватит сил на большое и успешное наступление, и оно может привести лишь к «умеренным территориальным приобретениям» и большим потерям. Документ датирован началом февраля 2023 года.

О генсеке ООН

Утечка содержала критику в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша и выдержки из его переписки с подчиненными. В слитой аналитической записке говорилось, что главный дипломат мира проявляет мягкость в отношениях с Москвой.

О сближении Ближнего Востока с Россией

Американские разведчики писали, что союзники США на Ближнем Востоке, в частности, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, тайно налаживают отношения с Россией. ОАЭ немедленно отвергли эти обвинения.

О слежке США за союзниками

Из утечки следовало, что американская разведка перехватывала корейские электронные сообщения, в которых обсуждалась возможность поставок боеприпасов Украине. Кроме того, США, по всей видимости, следили за высшим военным и политическим руководством Украины, чтобы получить четкое представление о военной стратегии Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064489-utechka-dokumentov-pentagona-obvinyaemyy-priznal-vinu-i-soglasilsya-na-16-let-tyurmy-v-ramkah-sdelki/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В Москве похоронили Алексея Навального. Как это было «Я не знаю, будут ли это мирные похороны». Юлия Навальная и соратники политика пожаловались на препятствия при подготовке похорон Умер Николай Рыжков — разочаровавшийся реформатор
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.