Утечка документов Пентагона: обвиняемый признал вину и согласился на 16 лет тюрьмы в рамках сделки

Бывший сотрудник 102-го разведывательного подразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии США в штате Массачусетс Джек Тейшейра признал вину в утечке секретных документов Пентагона и в рамках сделки со следствием согласился на 16-летний срок заключения в обмен на то, что прокуроры снимут с него более серьезные обвинения в шпионаже.

Джек Тейшейра признал себя виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в умышленном хранении и передаче информации, касающейся национальной обороны.

По условиям соглашения он будет приговорен к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы и выплате штрафа в размере 50 тысяч долларов. Он также должен помочь сотрудникам разведки оценить масштабы и последствия утечки.

Тейшейра был арестован в апреле прошлого года по подозрению в причастности к крупнейшей за последнее десятилетие утечке американских секретных документов, часть из которых касалась войны в Украине.

Документы, в частности, указывали на обеспокоенность США военным потенциалом Украины и свидетельствовали о том, что Вашингтон может следить за союзниками, а также содержали другую чувствительную информацию.

Тейшейра, которому на момент ареста был 21 год, курировал небольшую закрытую группу на популярной у геймеров платформе Discord, где начал выкладывать секретные файлы еще в конце 2022 года. Позднее они разошлись по интернету.

В понедельник, отвечая на вопрос федерального судьи в Бостоне о том, знал ли он, что документы были засекречены, Тейшейра ответил: «Да, ваша честь».

Если бы ему предъявили обвинения в шпионаже, Тейшейра мог получить пожизненный срок.

Что было в документах

О подготовке наступления Украины

Наиболее серьезная часть утечки — подробные отчеты о подготовке и оснащении контрнаступления Украины. В документах были карты, спутниковые снимки, а также данные о том, какую технику предоставили Украине западные союзники.

О потерях России

США оценивали военные потери России в 190-223 тысячи человек, включая 35-43 тысячи убитыми. На основе анализа спутниковых снимков российской военной базы утверждалось, что 22-я отдельная бригада спецназа на юге России и две другие бригады спецназа выбыли на 90-95 процентов.

О потерях Украины

Данные американцев об украинских боевых потерях: 124-131 тысяча убитыми и ранеными. Как и в случае с оценкой российских потерь, Пентагон отмечал «низкий уровень доверия» к этим цифрам из-за нехватки информации и избытка дезинформации.

О возможностях американской разведки в России

Из материалов следовало, что американцы так или иначе получают информацию почти из каждой российской спецслужбы.

О нехватке сил для наступления Украины

В одном из документов говорилось, что у Украины не хватит сил на большое и успешное наступление, и оно может привести лишь к «умеренным территориальным приобретениям» и большим потерям. Документ датирован началом февраля 2023 года.

О генсеке ООН

Утечка содержала критику в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша и выдержки из его переписки с подчиненными. В слитой аналитической записке говорилось, что главный дипломат мира проявляет мягкость в отношениях с Москвой.

О сближении Ближнего Востока с Россией

Американские разведчики писали, что союзники США на Ближнем Востоке, в частности, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, тайно налаживают отношения с Россией. ОАЭ немедленно отвергли эти обвинения.

О слежке США за союзниками

Из утечки следовало, что американская разведка перехватывала корейские электронные сообщения, в которых обсуждалась возможность поставок боеприпасов Украине. Кроме того, США, по всей видимости, следили за высшим военным и политическим руководством Украины, чтобы получить четкое представление о военной стратегии Украины.