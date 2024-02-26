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"ОДКБ не рухнет": Лукашенко о ситуации с Арменией

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Alexander Nemenov / Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о позиции Армении касательно ОДКБ - по его словам, эту проблему он уже обсудил с коллегами во время визита в Казань, пишет БЕЛТА.

"Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему косвенно. Абсолютно спокойно. Никто с ума не сходил. Надо Армении быть в ОДКБ - мы никого не выгоняем, всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать, как своего союзника. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится", - сказал Лукашенко.

Как уточнил президент Беларуси, официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало.

Лукашенко также добавил, что в Армении система власти так устроена, что вопрос о членстве в ОДКБ должен решаться в парламенте.

"Там Пашинян не может принять решение, входить или выходить. Там парламент принимает решение. Думаю, здравомыслящих людей в парламенте Армении большинство. Обид никаких на нас быть не может, на ОДКБ", - заявил политик.

Александр Лукашенко посоветовал армянской стороне не торопиться.

"Не спешите. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то. Ну, если вам что-то не нравится, ну, не приехали. Время многое меняет. И ситуация изменится вокруг Армении, Азербайджана. Вообще в мире изменится", - добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062891-odkb-ne-ruhnet-lukashenko-o-situatsii-s-armeniey/

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