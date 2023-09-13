Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный" в России (видео)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию. Он встретился с Владимиром Путиным на космодроме "Восточный". Видео встречи двух лидеров опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

"Владимир Путин на космодроме "Восточный" встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном", – говорится в сообщении.

При этом, как пишет РИА Новости, Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина.

Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Путин и Ким Чен Ын осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

Также отмечается, что лидер КНДР прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный.

Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

Визит Ким Чен Ына в Россию

В понедельник, 11 сентября, южнокорейские СМИ сообщали, Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Отмечалось, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября.

Позже в Кремле подтвердили визит северокорейского лидера в Россию.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке.

Вчера бронепоезд Ким Чен Ына въехал на территорию России.

При этом еще на прошлой неделе в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию. По их предположениям, главы России и КНДР якобы хотели обсудить вопрос о поставках оружия Москве.