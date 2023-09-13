Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный" в России (видео)

Опубликовано:

Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Кадр из видео: t.me/news_kremlin

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию. Он встретился с Владимиром Путиным на космодроме "Восточный". Видео встречи двух лидеров опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

"Владимир Путин на космодроме "Восточный" встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном", – говорится в сообщении.

При этом, как пишет РИА Новости, Ким Чен Ын находится с визитом в РФ по приглашению Путина.

Церемония встречи состоялась у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Путин и Ким Чен Ын осмотрят космодром "Восточный", а затем проведут переговоры.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что на переговорах Путина и Ким Чен Ына, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

Также отмечается, что лидер КНДР прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный.

Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

Визит Ким Чен Ына в Россию

В понедельник, 11 сентября, южнокорейские СМИ сообщали, Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Отмечалось, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября.

Позже в Кремле подтвердили визит северокорейского лидера в Россию.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке.

Вчера бронепоезд Ким Чен Ына въехал на территорию России.

При этом еще на прошлой неделе в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию. По их предположениям, главы России и КНДР якобы хотели обсудить вопрос о поставках оружия Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036391-putin-i-kim-chen-yn-vstretilis-na-kosmodrome-vostochnyy-v-rossii-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.