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Военное сотрудничество, морской порт и ситуация в ЕС: о чем говорили Путин и Ким Чен Ын

Опубликовано:

Ким Чен Ын и Владимир Путин
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: KremlPress Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Владимир Путин по итогам встречи с Ким Чен Ыном заявил, что Россия соблюдает действующие ограничения на военно-техническое сотрудничество с КНДР, но в рамках правил есть и возможности, передает РИА Новости.

"Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает. Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы. Россия страна самодостаточная. Но в рамках действующих правил у нас есть и возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их", – сказал российский президент.

Также Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с северокорейским лидером продуктивными. Он заявил, что откровенно обменялся мнениями с Ким Чен Ыном по ситуации в регионе и двусторонним отношениям.

Кроме того, лидеры стран говорили о развитии сельского хозяйства.

"Мы и гуманитарную помощь оказываем стране. Но кроме гуманитарной помощи, есть возможность просто работать на равных. Здесь перспективы неплохие", – добавил Путин.

Президент РФ упомянул и другие совместные проекты с КНДР, среди которых возобновление работы морского порта, где можно сделать "логистический треугольник" – железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай.

Путин добавил, что визит Ким Чен Ына в Россию еще не закончен, поэтому подводить итоги рано.

"Будет во Владивостоке, и там тоже такая военная часть по линии министерства обороны. (...) И несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием. Он должен посетить Дальневосточный федеральный университет, посмотрит некоторые объекты Академии наук Российской Федерации, лаборатории которых занимаются биологией моря", – сказал он.

Также, как пишет агентство, Ким Чен Ын заявил, что его визит в Россию проходит на фоне "противоборства прогресса и реакции".

"Наш нынешний визит проходит в тот период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией, справедливостью и несправедливостью, а процесс многополярности мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил", – сказал он в ходе обеда с Владимиром Путиным.

Лидеры стран также на переговорах обсудили тактическое и стратегическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в ЕС.

"Мы с товарищем Путиным углубленно обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности в борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира", — заявил он.

Отмечается, что сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон сопровождает северокорейского лидера в поездке в Россию, она появилась на торжественном обеде от имени Путина в его честь, но в переговорах не участвовала.

Визит Ким Чен Ына в Россию

В понедельник, 11 сентября, южнокорейские СМИ сообщали, Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Отмечалось, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября.

Позже в Кремле подтвердили визит северокорейского лидера в Россию.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке.

Вчера бронепоезд Ким Чен Ына въехал на территорию России.

Сегодня состоялась встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме "Восточный".

При этом еще на прошлой неделе в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию. По их предположениям, главы России и КНДР якобы хотели обсудить вопрос о поставках оружия Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036490-putin-uvidel-perspektivy-voenno-tehnicheskogo-sotrudnichestva-s-severnoy-koreey/

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