Ким Чен Ын назвал запуск баллистической ракеты предупреждением для США

Ким Чен Ын заявил, что недавний запуск баллистической ракеты - сигнал для США на случай, если те примут "неправильное решение", передает NUR.KZ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как сообщает издание, Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами стартовых учений по запуску баллистической ракеты "Хвасон-18" и подчеркнул, что они являются практической демонстрацией фактического состояния и возможностей вооруженных сил КНДР.

"Мы дали однозначный сигнал враждебным силам, которые, несмотря на наши неоднократные строгие предупреждения и осуждения, расширяют военную конфронтационную истерику, продолжающуюся на протяжении всего года", - цитирует главу КНДР издание.

Ким Чен Ын также отметил, что эти учения - своего рода повод, "чтобы ясно показать, какие действия КНДР подготовила и какой вариант она выберет, если Вашингтон примет неправильное решение против нее".

Напомним, в марте 2023 года Ким Чен Ын призвал военных быть готовыми к нанесению ядерных ударов. Заявление было сделано по итогам учений, во время которых страна запустила баллистическую ракету с имитированной ядерной боеголовкой.

В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что ядерное нападение Северной Кореи на США или их союзников и партнеров неприемлемо и "приведет к концу любого режима, который предпримет такие действия".

В сентябре Ким Чен Ын снова заявил о подготовке армии КНДР в наступательном ключе. Позже стало известно, что северная Корея спустила на воду новую подводную лодку с ядерным оружием.