Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку с ядерным оружием (фото)

КНДР спустила на воду новую подводную лодку - судно оснащено тактическими ядерными наступательными вооружениями. На церемонии присутствовал Ким Чен Ын.

Новая подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", передает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Отмечается, что атомная подводная лодка будет передана соответствующему подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА.

Ким Чен Ын заявил, что ЦК партии удалось добиться скачка в развитии корабельной промышленности КНДР.

Он подчеркнул приверженность страны непрерывной модернизации подводных и надводных боевых сил, а также ядерного вооружения ВМС Северной Кореи.